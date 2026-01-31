Убийцу находят за 2 серии: мини-сериал по Агате Кристи, который не уступает книге

Наверное, это самый короткий сериал, который я видела.

Если вечером хочется включить что-то короткое, но не пустое, стоит обратить внимание на британский мини-сериал «Убивать легко».

Это экранизация романа Агаты Кристи, вышедшая в 2023 году, и тот редкий случай, когда история цепляет без раскачки. И да. Там всего 2 серии.

С чего всё начинается

В поезде, идущем в Лондон, молодой мужчина по имени Люк Фицуильям знакомится с мисс Пинкертон. Попутчица рассказывает ему о странных смертях в тихом английском посёлке, которые местные считают несчастными случаями.

Женщина спешит в Скотленд-Ярд, но вскоре погибает — буквально на глазах у Люка. После этого он решает сам отправиться в Уичвуд-андер-Эш и разобраться, что там происходит на самом деле.

Почему сериал работает

Действие разворачивается в Англии 1954 года — с аккуратной атмосферой послевоенной эпохи, деревенской тишиной и ощущением, что за вежливыми улыбками скрывается нечто неприятное.

Сериал не торопится, но и не буксует: персонажей постепенно раскрывают, подозрения меняются, а интрига держится до финала. Убийца, как и положено у Кристи, оказывается не тем, на кого ставили первым.

Актёрский состав выглядит уверенно, без лишнего переигрывания, а визуально сериал радует. Там есть замки, природа, интерьеры работают на настроение. «Убивать легко» — хороший вариант для одного вечера, когда хочется детектива с классической интригой и ясной точкой в конце.