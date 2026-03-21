Даже священники одобряют этот советский фильм с Мироновым: посмотрите его в преддверии Пасхи

21 марта 2026 20:33
Кадр из фильма «Блондинка за углом» (1984)

Вы знали, что финал картины пришлось в последний момент изменить? 

В советском кино тема религиозных праздников появлялась редко. Идеология не позволяла делать их частью сюжета.

Но в 1984 году режиссёр Владимир Бортко решил отступить от этого правила. Он снял картину, в которой Пасха становится не просто деталью, а важным символом. Речь идёт о комедии «Блондинка за углом».

Сюжет

Действие картины происходит в пасхальную ночь. Главный герой по имени Николай Порываев занимается наукой. Он ищет сигналы внеземных цивилизаций.

Но внезапно сталкивается с другой реальностью — обычной советской жизнью. В ней всё решают знакомства, а колбасу достают по блату.

В какой‑то момент его мать, учительница и человек строгих правил, неожиданно отправляет его на Крестный ход.

Для фильма это важный момент. Пасха становится символом другого пути. Она намекает на духовный поворот и возможное чудо. Но чудо в итоге оказывается вполне земным. Между продавщицей Надей и простодушным учёным возникает особое чувство.

Кадр из фильма «Блондинка за углом» (1984)

Мнение

Протоиерей Максим Козлов в разговоре с профессором Светозарским назвал картину с Андреем Мироновым самой точной киноиллюстрацией советской Пасхи. В кадре можно увидеть Смольный собор, хотя по сюжету действие происходит в Москве.

Съёмки проходили в Ленинграде. За кадром остаётся время, когда в Елоховский собор пускали только по билетам.

«Этот момент в фильме подмечен очень верно. На Пасху попасть в Елоховский или Новодевичий храм можно было только по пропускам. Их распространяли частично через церковные каналы. Остальные билеты уходили по своим направлениям — к влиятельным людям, представителям интеллигенции, работникам торговли и обслуживающего персонала Кремля», — отмечал он.

Финал

Финал картины Бортко изменил под давлением цензуры. Изначально герои расставались. Но Госкино настояло на другом варианте. В итоге Николай уезжает на Север, а Надя едет за ним. Из-за этого многие зрители чувствуют, что концовка выглядит натянутой.

Фото: Кадры из фильма «Блондинка за углом» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
