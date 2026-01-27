Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От создателя «Казановы» — жаль, что Васильева не будет: в этом детективе обещают раскрыть все тайны СССР

От создателя «Казановы» — жаль, что Васильева не будет: в этом детективе обещают раскрыть все тайны СССР

27 января 2026 18:08
Кадр из сериала «Красная Шамбала»

Лента совместит в себе ретрофутуризм и экшен.

В России стартовала работа над амбициозным проектом, который сложно вписать в привычные рамки. Сериал «Красная Шамбала» позиционируется как детектив, раскрывающий тайны СССР, но его жанр гораздо шире. Авторы заявляют о сплаве ретрофутуризма с динамикой супергеройского боевика.

Советская эпоха с её символами, технологиями и эстетикой не просто воспоминание, а герой сегодняшнего дня. Эти два временных потока — ретро и реальность — сосуществуют и сталкиваются в одном месте, порождая абсолютно новую вселенную.

Сюжет сериала «Красная Шамбала»

В центре истории — молодой, но дотошный следователь Клим Шумный. Его жизнь меняется, когда он получает доступ к совершенно секретному делу. Ему предстоит разобраться в наследии одного грандиозного советского эксперимента, о котором до сих пор ходят легенды.

Природа этого проекта настолько фантастична, что ставит под сомнение всё, что мы знаем о науке. Он способен переписать законы физики и открыть такие грани человеческого потенциала, о которых раньше можно было только мечтать.

Хотя главные события разворачиваются в современной Москве, зрителей ждут постоянные скачки во времени. В кадре появятся столица 1930-х, послевоенные годы, оттепель и даже лихие 90-е.

Кадр из сериала «Красная Шамбала»

Детали сериала «Красная Шамбала»

Актёр Влад Прохоров, который играет главного героя Клима Шумного, описал своего персонажа. В начале истории Клим — человек довольно замкнутый и отстранённый, не самый простой в общении. Но его ждёт серьёзный внутренний путь.

По словам Прохорова, на протяжении всего сериала личность следователя будет меняться кардинально. Ему предстоит познать любовь, по-новому открыть для себя мир и постоянно пересматривать собственные границы.

Кроме Прохорова, в проекте заняты Стася Милославская, Анастасия Красовская и Сергей Марин. О том, когда именно «Красная Шамбала» выйдет на экраны, создатели пока не объявляют.

Фото: Кадры из сериала «Красная Шамбала»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал о маньяке Андреасяна запрещен в России: полностью снят, но лежит на полке по странной причине Этот сериал о маньяке Андреасяна запрещен в России: полностью снят, но лежит на полке по странной причине Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Читать дальше 27 января 2026
На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» Читать дальше 27 января 2026
Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Читать дальше 27 января 2026
Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Читать дальше 26 января 2026
Жителям деревень противно смотреть «Жуков»: столько вранья в одном сериале – это перебор! Жителям деревень противно смотреть «Жуков»: столько вранья в одном сериале – это перебор! Читать дальше 25 января 2026
Янковский неспроста отращивал усы для «Слова пацана»: почему в 80-е так делали все дембеля из Афганистана? Янковский неспроста отращивал усы для «Слова пацана»: почему в 80-е так делали все дембеля из Афганистана? Читать дальше 25 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше