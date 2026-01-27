От создателя «Казановы» — жаль, что Васильева не будет: в этом детективе обещают раскрыть все тайны СССР

В России стартовала работа над амбициозным проектом, который сложно вписать в привычные рамки. Сериал «Красная Шамбала» позиционируется как детектив, раскрывающий тайны СССР, но его жанр гораздо шире. Авторы заявляют о сплаве ретрофутуризма с динамикой супергеройского боевика.

Советская эпоха с её символами, технологиями и эстетикой не просто воспоминание, а герой сегодняшнего дня. Эти два временных потока — ретро и реальность — сосуществуют и сталкиваются в одном месте, порождая абсолютно новую вселенную.

Сюжет сериала «Красная Шамбала»

В центре истории — молодой, но дотошный следователь Клим Шумный. Его жизнь меняется, когда он получает доступ к совершенно секретному делу. Ему предстоит разобраться в наследии одного грандиозного советского эксперимента, о котором до сих пор ходят легенды.

Природа этого проекта настолько фантастична, что ставит под сомнение всё, что мы знаем о науке. Он способен переписать законы физики и открыть такие грани человеческого потенциала, о которых раньше можно было только мечтать.

Хотя главные события разворачиваются в современной Москве, зрителей ждут постоянные скачки во времени. В кадре появятся столица 1930-х, послевоенные годы, оттепель и даже лихие 90-е.

Детали сериала «Красная Шамбала»

Актёр Влад Прохоров, который играет главного героя Клима Шумного, описал своего персонажа. В начале истории Клим — человек довольно замкнутый и отстранённый, не самый простой в общении. Но его ждёт серьёзный внутренний путь.

По словам Прохорова, на протяжении всего сериала личность следователя будет меняться кардинально. Ему предстоит познать любовь, по-новому открыть для себя мир и постоянно пересматривать собственные границы.

Кроме Прохорова, в проекте заняты Стася Милославская, Анастасия Красовская и Сергей Марин. О том, когда именно «Красная Шамбала» выйдет на экраны, создатели пока не объявляют.