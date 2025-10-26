Мини-сериал от Netflix о сестрах-убийцах уже сравнивают с «Фарго»: 100 критиков из 100 довольны лентой, что скажут зрители?

Когда сатира становится страшнее ужастика, а правда — холоднее любой выдумки.

Мини-сериал от Netflix «Мертвые девушки» («Las muertas») состоит всего из шести эпизодов, но этого хватает, чтобы оставить ощущение ледяного ужаса.

Его основа — реальная история сестёр Гонсалес Валенсуэла, которых в Мексике 60-х называли Лас Покианчис.

Они десятилетиями руководили сетью борделей, где девушек-подростков подвергали пыткам, издевательствам и насилию.

Атмосфера и подача

Режиссёр Луис Эстрада, автор сатирических фильмов «Закон Ирода» и «Ад», снова сочетает гротеск и жёсткую социальную правду.

Вместо мрачного триллера он создаёт странную, почти абсурдную трагикомедию: смеяться неловко, но оторваться невозможно.

Сериал то высмеивает чиновников, то холодно показывает насилие — этот контраст делает его особенным.

Почему о нём говорят

«Мертвые девушки» не похожи на обычный true crime — здесь нет морализаторства или жалости к преступницам.

Вместо этого — взгляд на систему, в которой зло процветало благодаря молчанию и коррупции. Критики называют сериал «безупречно поставленным социальным кошмаром» и сравнивают его с мексиканской версией «Фарго».

На Rotten Tomatoes у проекта — 100 % «свежести» от критиков. И если вы хотите увидеть, как мексиканская преступная история превращается в высоко-стилизованный сериал с элементами сатиры, насилия и социальной правды — «Мертвые девушки» определённо стоит включить.

