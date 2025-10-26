Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мини-сериал от Netflix о сестрах-убийцах уже сравнивают с «Фарго»: 100 критиков из 100 довольны лентой, что скажут зрители?

Мини-сериал от Netflix о сестрах-убийцах уже сравнивают с «Фарго»: 100 критиков из 100 довольны лентой, что скажут зрители?

26 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Мертвые девушки»

Когда сатира становится страшнее ужастика, а правда — холоднее любой выдумки.

Мини-сериал от Netflix «Мертвые девушки» («Las muertas») состоит всего из шести эпизодов, но этого хватает, чтобы оставить ощущение ледяного ужаса.

Его основа — реальная история сестёр Гонсалес Валенсуэла, которых в Мексике 60-х называли Лас Покианчис.

Они десятилетиями руководили сетью борделей, где девушек-подростков подвергали пыткам, издевательствам и насилию.

Атмосфера и подача

Режиссёр Луис Эстрада, автор сатирических фильмов «Закон Ирода» и «Ад», снова сочетает гротеск и жёсткую социальную правду.

Вместо мрачного триллера он создаёт странную, почти абсурдную трагикомедию: смеяться неловко, но оторваться невозможно.

Сериал то высмеивает чиновников, то холодно показывает насилие — этот контраст делает его особенным.

Почему о нём говорят

«Мертвые девушки» не похожи на обычный true crime — здесь нет морализаторства или жалости к преступницам.

Вместо этого — взгляд на систему, в которой зло процветало благодаря молчанию и коррупции. Критики называют сериал «безупречно поставленным социальным кошмаром» и сравнивают его с мексиканской версией «Фарго».

На Rotten Tomatoes у проекта — 100 % «свежести» от критиков. И если вы хотите увидеть, как мексиканская преступная история превращается в высоко-стилизованный сериал с элементами сатиры, насилия и социальной правды — «Мертвые девушки» определённо стоит включить.

Также прочитайте: Пока мир только шатается, на Netflix он уже рухнул: 3 мощные антиутопии для вечера, который запомнится надолго

Фото: Кадр из сериала «Мертвые девушки»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых Читать дальше 26 октября 2025
Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему Читать дальше 26 октября 2025
Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла? Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла? Читать дальше 25 октября 2025
95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов 95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов Читать дальше 25 октября 2025
Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года Читать дальше 24 октября 2025
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме «Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме Читать дальше 23 октября 2025
Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии Читать дальше 23 октября 2025
Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться Читать дальше 22 октября 2025
Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше