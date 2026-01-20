В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею)

Иногда хочется простого чуда. Включить сериал «на пробу» — и внезапно обнаружить себя за третьей серией с мыслью «ладно, еще одну и спать». Ниже — четыре новых проекта, которые именно так и работают. Проверено: смотрятся на одном дыхании.

«Земля греха», 2026

Маленький город на северо-западе Швеции. Найден мертвый подросток. Полицейская Дани и ее молодой напарник начинают расследование — и быстро понимают, что дело упирается не в улики, а в старую вражду двух семей.

Это скандинавский нуар без суеты. Медленный, вязкий, с холодными пейзажами и ощущением, что выхода здесь нет ни у кого. Сериал не пугает, а давит. И именно поэтому затягивает.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри», 2025

Дети снова пропадают. Взрослые снова делают вид, что ничего не происходит. Дерри возвращается — но теперь история стала шире и злее.

Здесь не только школьники и Пеннивайз, но и взрослые линии, армия, прошлое города и знание, которое передается не из книг, а из страха. Сериал сразу показывает, что никого не собирается щадить, и это ощущение держит до финала.

«Фоллаут», 2025

Во втором сезоне сериал окончательно перестает быть просто экранизацией игры. Люси узнает слишком много о прошлом отца, Гуль ищет не месть, а ответы, Максимус укрепляется в Братстве Стали.

Экшен здесь громкий и жестокий, но главное — мир. Ретрофутуризм, выжженные пейзажи и ощущение, что цивилизация закончилась не взрывом, а решениями конкретных людей.

«Амадей», 2025

История зависти, рассказанная не через музыку, а через слабость. Пожилой Сальери вспоминает Моцарта — гения, которого он не смог ни догнать, ни простить, пишет атвор Дзен-канала «Кинокультура».

Сериал делает ставку на эмоции и личные отношения. Здесь много Констанции, много бытовых сцен и попытка показать, как именно зависть разрушает человека изнутри. Не идеально, но цепко.

Четыре сериала, четыре настроения. И все они — из тех, после которых выходные заканчиваются слишком быстро.

