В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе

Король ужасов редко разбрасывается похвалой. Поэтому когда Стивен Кинг публично рекомендует новый сериал, поклонники жанра обычно обращают на это внимание. На этот раз писатель выделил один из самых обсуждаемых проектов Apple TV, который уже успел получить продление на второй сезон.

Речь идет о сериале «Бухта вдов» — комедийном хорроре, который стал одним из главных телевизионных открытий последних месяцев.

Почему сериал привлек столько внимания

Сюжет разворачивается вокруг острова, который местные жители считают проклятым. Мэр Том Лофтис мечтает превратить его в популярный туристический курорт, но быстро выясняется, что легенды о призраках появились не на пустом месте.

На первый взгляд идея может показаться знакомой. Однако зрителей зацепило удачное сочетание мистики, юмора и детективной интриги.

Сериал настолько понравился аудитории, что Apple TV продлил его на второй сезон еще до выхода финального эпизода первого.

Что сказал Стивен Кинг

На своей странице в социальной сети писатель коротко, но весьма красноречиво оценил проект.

«"Бухта вдов" хороша», — написал автор «Сияния», «Оно» и «Кладбища домашних животных».

Для жанра ужасов такая рекомендация дорогого стоит. В последние годы Кинг уже помог обратить внимание зрителей на несколько проектов, которые впоследствии стали хитами.

Оценки говорят сами за себя

Если посмотреть на отзывы, становится понятно, почему вокруг сериала столько разговоров. На Rotten Tomatoes «Бухта вдов» получила впечатляющие 97% положительных рецензий от критиков и 93% от зрителей. Для современного жанрового сериала это очень высокий результат.

Интересно, что проект хвалят не только зрители. Среди его поклонников уже оказались режиссер Гильермо дель Торо и создатель видеоигр Хидео Кодзима.

Стоит ли смотреть

Если вам нравятся истории, где хоррор не пытается напугать каждую минуту, а работает через атмосферу, загадки и черный юмор, «Бухта вдов» выглядит отличным вариантом.

Тем более что сериал уже получил одобрение одного из самых известных авторов ужасов в мире. А Стивен Кинг, как показывает практика, редко ошибается в выборе хороших страшных историй.