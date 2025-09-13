Меню
Киноафиша Статьи В «Бумере» всех подвел не Димон: последняя сцена показывает настоящего виновника

13 сентября 2025 19:35
Кадр из фильма «Бумер»

Финалу нашли необычное объяснение.

Один из самых популярных фильмов нулевых «Бумер» заканчивается очень трагично. До сих пор зрители спорят о том, мог ли Димон спасти своих товарищей.

А некоторые отмечают, что подвел друзей не их подельник, а та самая машина. Ведь все, что касалось пресловутого «Бумера», сразу шло не так.

Финал «Бумера»

Финал «Бумера» до сих пор вызывает жаркие споры. В последней сцене Димон остаётся за рулём машины, пока его друзья-бандиты попадают в засаду.

Он слышит крики Кота, зовущего на помощь, но не выходит — и это решение разделило зрителей надвое. Одни уверены: если бы он использовал пистолет, то мог бы прикрыть и дать шанс на спасение.

Другие считают, что всё было уже потеряно — выход Димона лишь добавил бы ещё одну жертву.

Кадр из фильма «Бумер»

Машина в фильме «Бумер»

Комментаторы обратили внимание на само авто, которое стало одним из главных героев сюжета. И возможно именно на него и стоит сложить вину за такой финал.

«Если бы машина вовремя завелась, то спаслись бы ребята», «Бумер их возил, грел, давал кров, комфорт, служил верой и правдой. Но как только ребят «закидывало» на серьезные грехи, бумер ломался, то есть их предупреждал. А напоследок вообще взбрыкнул и не захотел заводиться, решив, что крови хватит. Поэтому последняя сцена, где у машины тухнут фары, символична», — считают пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали фильм «Бумер».

Фото: Кадры из фильма «Бумер» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
