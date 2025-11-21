В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия

Тоби Магуайр стал иконой для целого поколения, воплотив Человека-паука в знаменитой трилогии Сэма Рэйми. Хотя последующие годы не принесли ему сравнимой популярности, сейчас в его карьере может наступить новый поворот.

По данным инсайдеров, актер готовится к полноценному возвращению в роль. Предполагается, что его можно будет увидеть в этом образе в грядущем фильме «Мстители: Судный день».

Тоби Магуайр в фильме «Мстители: Судный день»

По данным инсайдеров, участие Тоби Магуайра в проекте «Мстители: Судный день» уже можно считать подтвержденным. Правда, масштабы его роли пока остаются загадкой.

Параллельно ведутся переговоры о возможности съемок четвертой части «Человека-паука» с его участием. В таком случае это точно будет наиболее громкий камбэк десятилетия.

Сюжет новой картины Marvel построен на противостоянии Мстителей и Доктора Дума. Интересно, что Роберт Дауни-младший тоже воплотит на экране лишь одну из версий злодея.

Эндрю Гарфилд в фильме «Мстители: Судный день»

А вот еще один исполнитель роли Человека-паука Эндрю Гарфилд решительно опроверг слухи о своем участии в новых «Мстителях». Однако поклонники франшизы отнеслись к его заявлению с изрядной долей скепсиса.

Причина недоверия вполне понятна — ранее актер столь же уверенно отрицал свое появление в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Тогда его словам поверили, а в итоге он все же появился в фильме вместе с Томом Холландом и Тоби Магуайром, создав один из самых ярких моментов картины.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.