В 8 сезоне «Невского» должны ответить на эти 3 вопроса: и конечно, судьба Семенова — один из них

Зрители надеются, что ответы все же будут.

За семь сезонов у «Невского» накопилось столько загадок, что перед премьерой нового сезона вопросов стало едва ли не больше, чем ответов. Особенно после финала седьмой части, где судьба Павла Семёнова оказалась под большим вопросом.

Я выбрала три линии, за которыми особенно интересно будет наблюдать.

Что на самом деле произошло с Павлом Семёновым?

Это, пожалуй, главный вопрос «Невского-8». В финале предыдущего сезона Павел погиб, однако Антон Васильев снова заявлен в актерском составе.

Поэтому вариантов сразу несколько. Возможно, Семёнов действительно погиб, а появляться будет только во флешбэках. Но есть и более интересная версия — смерть могли инсценировать в рамках операции против Архитектора.

Тем более что следствию необходима информация, которую знали только Павел и его жена Татьяна Белова. Поэтому полностью исключать возвращение героя пока точно не стоит.

Чем закончится история Архитектора?

Архитектор давно превратился в нечто большее, чем просто очередной преступник. За несколько сезонов вокруг него возникла целая система с новыми людьми, связями и исполнителями.

Теперь ФСБ предстоит разобраться, что осталось после разгрома организации и кто продолжает действовать от имени Архитектора.

Особенно интересна судьба Татьяны Беловой. Она исчезла, ее разыскивают, а сама героиня знает слишком много. Возможно, именно она поможет поставить окончательную точку в этой истории.

Очень хочется, чтобы восьмой сезон действительно завершил эту линию, а не просто оставил очередную загадку для следующего продолжения.

Что будет с Фомой?

Без Фомы представить «Невский» уже практически невозможно. Герой Дмитрия Паламарчука давно стал одним из самых любимых персонажей сериала.

После предыдущих событий криминальный мир Петербурга снова сталкивается с переделом сфер влияния. И Фома неизбежно оказывается в центре происходящего.

Но теперь особенно интересно, какой путь он выберет. Попытается окончательно уйти от криминального прошлого или снова вернется к прежней жизни?

И, конечно, не менее важна его реакция на судьбу Семёнова, передает дзен-канал «Киновселенная». Их дружба давно стала одной из главных эмоциональных линий сериала.

Похоже, «Невский-8» возвращает зрителей именно туда, где осталось больше всего недосказанного. Осталось дождаться новых серий и узнать, какие из этих загадок наконец получат ответы.

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