В 33 года увлеклась мелодрамой для зумеров: фильм «Твоё сердце будет разбито» настолько хорош, что посоветовала дочери

Вроде бы уже вышла из того возраста, когда это актуально.

Российская мелодрама «Твое сердце будет разбито» привлекла меня еще до премьеры, но я намеренно обходила ее стороной. Ну все-таки 33 года, какие школьные истории про хулигана и новенькую? Однако я все же переступила через стереотипы и решила проникнуться этой историей. И ни минуты не пожалела — даже посоветовала 12-летней дочери! Рассказываю, что мне понравилось.

Экранизация романа Анны Джейн

С творчеством российской писательницы Анны Джейн я знакома давно, но читала только ее романы в жанре фэнтези. Школьные истории обходила стороной, но все-таки заметила, что ее самую популярную историю экранизировали.

Дилогия «Хулиган и новенькая» действительно пользуется огромной популярностью, но больше у «зумеров», мне уже неактуально. Однако меня привлекла огромная работа, которую проделала команда, экранизирующая первую часть.

Режиссер и съемочная группа с уважением отнеслись к огромному фандому писательницы. Актеров подбирали с учетом мнения читателей, чтобы было «точно как в книге», а некоторым фанатам даже дали возможность поучаствовать в съемках.

Признаюсь честно, меня привлекли и актеры — потрясающий каст, идеально подобранный под книжные описания. Вероника Журавлева — та самая «синеглазка», а Даниэль Вегас, несмотря на то, что ему 28 лет, отлично вписался в амплуа школьного хулигана Барса.

Книга VS фильм

Поэтому после выхода новинки в кинотеатрах в марте 2026 года, я все-таки сдалась. И подошла к вопросу ответственно — сначала прочитала книгу, а потом уже посмотрела фильм. И первое, что я хочу сказать, это огромное спасибо режиссеру и всей съемочной группе за потрясающую работу.

Конечно, книгу экранизировали не дословно, но сделали это бережно и с уважением к роману. Ключевые «вау-моменты» оставили, включили практически в неизменном виде.

Как я уже отмечала, актеров подобрали идеально. Абсолютно все попали в образ, между главными героями сохранилась та самая химия. Отдельным приятным бонусом для меня стал Леха в исполнении Максима Сапрыкина. Он не только вжился в роль, но еще и добавил этому персонажу изюминку и особый шарм.

В принципе, фильм можно смотреть и без прочтения книги. «Твое сердце будет разбито» смотрится легко, полностью погружает зрителя в школьные будни и переживания от первой любви. Даже не вникая в сюжет, можно просто насладиться красивыми актерами и вспомнить, как ощущался первый поцелуй, испытать ностальгию по своей юности и вместе в героями прожить те самые моменты.

Что мне понравилось и почему я советую посмотреть фильм и прочитать книгу

Однако именно комбо книга+фильм изменили мое отношение к этой работе Анны Джейн. Несмотря на то что это история про школьников и первой любви, автор затрагивает множество важных и спорных тем.

Здесь поднимается вопрос переживания утраты близкого человека, созависимых отношений, школьного буллинга, стереотипов в обществе. Да, через призму одиннадцатиклассницы, но при этом глубоко и местами болезненно.

Я читала и другие подобные истории, например, нашумевшие книги «После», которые тоже экранизировали. И вот там роман между главными героями начинается после того, как он спорит с друзьями на то, что лишит девушку невинности.

Поэтому роман Анны Джейн, где главные герои образовывают тандем ради защиты от буллинга, кажется практически невинным. Здесь нет пошлости, грязи и абьюза между Барсом и Полиной, что меня очень привлекло. Да и сама Полина не терпила, а вполне адекватная девушка, которая отстаивает свои границы и пытается выстроить здоровые отношения.

Поэтому я посоветовала сходить на фильм и своей дочери, и ей тоже понравилось «Твое сердце будет разбито». Как подростка, ее больше всего возмутило поведение отчима, а значит, фильм все-таки «работает» — показывает подрастающему поколению, что это не норма, это нельзя терпеть.

Подвожу итог

На «Кинопоиске» у экранизации твердая 7,5 из 10, что тоже — огромная редкость для подобного рода фильмов. И могу сказать, что оценка полностью заслуженная, здесь сошлось все — и история, и актерский каст, и совместная работа фандома и съемочной группы, которая помогла воплотить отношения школьного хулигана и новенькой на экране.