В 2026 году эти 3 долгоиграющих аниме поставят финальную точку: кстати, «Блич» спустя 20 лет тоже закрывается

27 января 2026 22:00
Кадр из сериала «Блич»

Некоторые истории шли к финалу долгие годы.

Каждый большой аниме-финал — это маленький конец эпохи. Те самые тайтлы, которые сопровождали нас годами, в 2026-м наконец поставят точку. Где-то обещают масштабные разборки, где-то — эмоциональные эпилоги, а где-то финал должен реабилитировать спорные решения манги. Я выбрала три аниме, прощание с которыми будет особенно болезненным.

«Токийские мстители» — еще один прыжок в прошлое, но последний

Четвёртый сезон должен завершить историю Такэмити, и, конечно, без очередного возвращения в прошлое тут не обойдётся. Финальная арка «Битва трёх небожителей» сведёт лбами крупнейшие банды Токио и обещает самый хаотичный и спорный этап всей истории. В манге именно этот финал вызвал шквал обсуждений — у аниме есть шанс либо всё исправить, либо окончательно взорвать комментарии.

«Выдающиеся звери» — мрачное и болезненное прощание

Финал «Выдающихся зверей» выйдет на Netflix в марте 2026 года и явно не будет лёгким. Сериал давно перестал быть просто аллегорией про животных — он говорит о страхе, насилии, идентичности и социальной изоляции. После трагической линии Легоши нас ждёт самый напряжённый и эмоционально тяжёлый этап всей истории. Это будет финал, после которого хочется молчать.

«Блич: Тысячелетняя кровавая война» — конец целой эпохи

«Блич» идёт к своему настоящему финалу спустя более 20 лет после старта франшизы. Арка «Тысячелетней кровавой войны» стала редким примером, когда аниме не просто экранизирует мангу, а делает её масштабнее и мощнее. Финальный сезон должен поставить жирную точку в истории Ичиго Куросаки — и заодно красиво попрощаться с эпохой классических сёнэнов.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Блич»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
