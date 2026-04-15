В №2 снимается звезда «Игры престолов»: скандинавские сериалф 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью

15 апреля 2026 18:08
Кадры из сериалов «Убийства в Согне», «Хильдур»

Как раз идеально подходят для короткого киномарафона.

Этой весной вышли сразу два скандинавских детективных сериала, которые привлекают не только загадочными преступлениями, но и особой атмосферой северной природы. Здесь нет голливудских погонь и взрывов — вместо этого зрителей ждут холодные фьорды, маленькие городки и неспешные расследования.

Хильдур — тайны прошлого и суровая Исландия

Сериал «Хильдур» снят по книгам финской писательницы Сату Ряме, которые стали бестселлерами в Финляндии и Исландии. Съемки проходили на Западных фьордах и в городе Исафьордюр, что добавило истории сурового реализма.

Главная героиня — детектив Хильдур Рюнарсдоттир, которую играет Эбба Катрин Финнсдоттир. Двадцать лет назад у нее пропали две младшие сестры, и эта трагедия до сих пор не дает ей покоя.

В это же время в городе происходит серия жестоких убийств. В помощь Хильдур присылают финского стажера и немецкого полицейского.

«Хильдур»

Убийства в Согне — уютный детектив среди фьордов

Норвежский сериал «Убийства в Согне» основан на книгах писателя Йоргена Йегера. Съемки проходили в регионе Согн — среди яблоневых садов и живописных фьордов.

В центре сюжета — следователь Уле Вик, которого играет Кристофер Хивью, известный по «Игре престолов». Его небольшой полицейский участок находится под угрозой закрытия.

В это время в деревню приезжает стажер Сесилия Хопен, ведущая тайное расследование. Когда происходит убийство местного предпринимателя, герои вынуждены работать вместе.

«Убийства в Согне»
Фото: Кадры из сериалов «Убийства в Согне», «Хильдур»
Анастасия Луковникова
Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть Читать дальше 16 апреля 2026
Всего за неделю этот сериал на Netflix набрал 36 500 000 просмотров: никакого Голливуда — только скандинавский нуар Всего за неделю этот сериал на Netflix набрал 36 500 000 просмотров: никакого Голливуда — только скандинавский нуар Читать дальше 15 апреля 2026
Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду Читать дальше 15 апреля 2026
Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна Читать дальше 15 апреля 2026
А я помню музыкальную заставку до сих пор: 3 сериала 90-х, которые исчезли с экранов, но остались в нашей памяти А я помню музыкальную заставку до сих пор: 3 сериала 90-х, которые исчезли с экранов, но остались в нашей памяти Читать дальше 15 апреля 2026
Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Читать дальше 14 апреля 2026
Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила Читать дальше 14 апреля 2026
Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix Читать дальше 14 апреля 2026
Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Читать дальше 14 апреля 2026
