В №2 снимается звезда «Игры престолов»: скандинавские сериалф 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью

Как раз идеально подходят для короткого киномарафона.

Этой весной вышли сразу два скандинавских детективных сериала, которые привлекают не только загадочными преступлениями, но и особой атмосферой северной природы. Здесь нет голливудских погонь и взрывов — вместо этого зрителей ждут холодные фьорды, маленькие городки и неспешные расследования.

Хильдур — тайны прошлого и суровая Исландия

Сериал «Хильдур» снят по книгам финской писательницы Сату Ряме, которые стали бестселлерами в Финляндии и Исландии. Съемки проходили на Западных фьордах и в городе Исафьордюр, что добавило истории сурового реализма.

Главная героиня — детектив Хильдур Рюнарсдоттир, которую играет Эбба Катрин Финнсдоттир. Двадцать лет назад у нее пропали две младшие сестры, и эта трагедия до сих пор не дает ей покоя.

В это же время в городе происходит серия жестоких убийств. В помощь Хильдур присылают финского стажера и немецкого полицейского.

Убийства в Согне — уютный детектив среди фьордов

Норвежский сериал «Убийства в Согне» основан на книгах писателя Йоргена Йегера. Съемки проходили в регионе Согн — среди яблоневых садов и живописных фьордов.

В центре сюжета — следователь Уле Вик, которого играет Кристофер Хивью, известный по «Игре престолов». Его небольшой полицейский участок находится под угрозой закрытия.

В это время в деревню приезжает стажер Сесилия Хопен, ведущая тайное расследование. Когда происходит убийство местного предпринимателя, герои вынуждены работать вместе.