Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе

Новый блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея» — это ожившая на экране древняя поэма Гомера. Фильм расскажет о долгом и полном опасностей пути домой. Его герой — царь Одиссей, который после Троянской войны пытается вернуться в родную Итаку.

Съемки картины начались весной прошлого года. А перед самым Новым годом зрителям показали первый трейлер.

Ролик сразу же впечатлил всех масштабом и красотой кадров. Особое внимание привлек Мэтт Дэймон в образе главного героя. Для этой роли ему пришлось серьезно изменить свою внешность.

Мэтт Дэймон в фильме «Одиссея»

Чтобы стать Одиссеем, Мэтту Дэймону пришлось серьезно поработать над собой. Режиссер Кристофер Нолан представлял героя изможденным, но при этом крепким и выносливым. Актер взялся за дело основательно.

Перед съемками он сел на очень строгую диету. Например, полностью убрал из рациона глютен. Параллельно Дэймон усиленно тренировался. Результат впечатляет: он сбросил около 15 килограммов.

Если раньше его вес был под 90, то во время работы над ролью он опустился до 76. Даже после завершения фильма он не стал возвращать в меню продукты с глютеном.

«Я не был таким худым со времен учебы в школе», — рассказал актер.

Еще одной важной деталью образа стала длинная борода. Дэймон отращивал ее целый год, не расставаясь с ней и в обычной жизни.

Карьера Мэтта Дэймона

Мэтт Дэймон известен своей полной самоотдачей ради роли. Стройный Одиссей — далеко не первый его эксперимент с внешностью. Ради кино он может как сильно похудеть, так и набрать вес.

В 2009 году для драмы «Информатор» актер пошел по второму пути. Он сознательно поправился более чем на 13 килограммов. Сам Дэймон с юмором рассказывал о своем методе. Он просто «ел как сумасшедший» и не отказывал себе в темном пиве.

В одном из интервью он даже поделился конкретным рецептом. В перерывах на съемочной площадке он брал стандартный обед из McDonald's. А потом щедро посыпал его сверху чипсами Doritos. По словам актера, это было невероятно вкусно.

