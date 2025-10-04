Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

4 октября 2025 19:34
Кадр из фильма «Глазами пса»

Такое бы режиссеру точно не простили.

Фильм ужасов «Глазами пса» Бена Леонберга с самого первого трейлера породил один-единственный вопрос: умрёт ли собака? Инди — не просто «домашний любимец», а главный герой картины, и зрители заранее были готовы устроить бойкот, если режиссёр решился бы на жестокий поворот.

Пёс, который пережил хоррор

Ответ обнадёживает: Инди остаётся жив. Он проходит через весь фильм — от пугающих сцен в доме деда до финального столкновения с призраками и странным существом в подвале. Смерть настигла Тодда (Шейн Дженсен) — хозяина Инди, которого болезнь в итоге убивает, но собака выходит из кошмара живой.

И это решение авторов было принципиальным: Леонберг прямо признался, что никогда не собирался убивать Инди. Создатели понимали, что зрители готовы простить фильмам ужасов десятки расчленённых тел, но не гибель пса.

Почему концовка всё равно бьёт по сердцу

Хотя Инди выжил, концовка не становится счастливой. Собака теряет своего человека — и именно это оказывается самой страшной частью истории. В подвале Инди видит, как дух Тодда затягивает в пещеру неведомая сила. Последние слова хозяина — «Ты хороший пёс» — звучат как прощание.

Для зрителя очевидна метафора: сверхъестественное в фильме можно трактовать как попытку пса «объяснить» себе болезнь и смерть Тодда. Мир мы видим глазами Инди: он слышит странные звуки, чувствует запахи, видит фантомов. Это не реальность — это собачья интерпретация непостижимого.

Что хотел сказать фильм

«Глазами пса» на самом деле не о призраках, а о привязанности. Худшее для Инди — не погибнуть самому, а остаться без хозяина. Финал подчеркивает: собаки чувствуют наши болезни и теряют нас, даже если до конца остаются рядом.

Именно поэтому зрители называют Инди «лучшим псом в хоррорах» и требуют дать ему отдельный «собачий Оскар». Это не просто животное на экране — это проводник в историю о том, что любовь и преданность сильнее страха.

Ранее мы писали: Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии.

Фото: Кадр из фильма «Глазами пса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Читать дальше 5 октября 2025
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года Читать дальше 5 октября 2025
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте Читать дальше 5 октября 2025
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера «Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В истории такое было лишь три раза, и потому они особенные: фильмы, получившие сразу 11 статуэток «Оскар» В истории такое было лишь три раза, и потому они особенные: фильмы, получившие сразу 11 статуэток «Оскар» Читать дальше 5 октября 2025
Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше