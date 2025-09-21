Меню
Ум, сила и опыт были при ней — но Делакур осталась последней в Турнире Трех Волшебников: объясняем, почему она стала аутсайдером

Ум, сила и опыт были при ней — но Делакур осталась последней в Турнире Трех Волшебников: объясняем, почему она стала аутсайдером

21 сентября 2025 07:29
Кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня»

Она могла победить, но сдалась страху и чужим интригам.

Турнир Трёх Волшебников — одно из самых напряжённых событий во всей саге о Гарри Поттере. Четыре чемпиона, три испытания и ставка в тысячу галлеонов. И если имена Гарри, Седрика и Крама звучат как символы успеха, то путь Флёр Делакур вызывает вопросы: талантливая волшебница из Шармбатона постоянно оказывалась в аутсайдерах. Почему же так получилось?

Первый этап: случайность против мастерства

На старте Турнира именно Флёр выбрала элегантное решение: усыпила дракона заклинанием сна. Теоретически — идеальный план, требующий огромного магического контроля. Но вмешался случай: храп чудовища вырвался струёй огня, поджёг платье, и девушка потеряла секунды на тушение. Судьи не простили промедления и поставили её последней, хотя сама стратегия выглядела безупречно.

Второй этап: давление страха

Испытание на дне Чёрного озера стало личным кошмаром. Флёр предстояло спасти младшую сестру Габриэль — слишком большая эмоциональная ставка. Рационально она понимала, что организаторы не позволят детям погибнуть, но страх оказался сильнее логики.

Паника парализовала волшебницу, и только Гарри, проявив благородство, вытащил Габриэль вместе с Роном. Здесь Флёр подвела не сила магии, а чувство ответственности за самого близкого человека, пишет автор Дзен-канала «ФАНТАСТ».

Кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня»

Третий этап: подлый удар

Лабиринт с чудовищами и ловушками должен был стать её шансом, но Флёр просто не дали сыграть. Барти Крауч-младший, замаскированный под Грозного Глаза Грюма, манипулировал ходом событий ради победы Гарри. Француженку оглушили почти сразу, оставив без малейшей возможности проявить себя.

Итог: проигрыш по сюжету

Флёр проиграла не потому, что была слабее. В каждом испытании её останавливали случайность, страх за сестру или откровенное вмешательство извне. Но логика истории требовала жертв: кто-то должен был оказаться последним, чтобы вывести Гарри и Седрика к финальной трагедии. На эту роль и назначили Флёр Делакур.

Писали статью о том, кого из актеров уже нет в живых. Дамблдор, Северус Снейп, Макгонагалл и не только: звезды вселенной Гарри Поттера умирают одна за другой.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
