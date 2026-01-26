Меню
Киноафиша Статьи Угадайте названия советских фильмов только по трем словам: думала, тест проще простого, а застряла на втором же вопросе

26 января 2026 11:21
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)

Не все так очевидно.

Советские фильмы и сегодня не теряют своей магии. Их продолжают смотреть и пересматривать, находя в них что-то близкое и настоящее, чего порой не хватает современному кино.

Готовы испытать свои знания советского кинематографа? Мы предлагаем вам интересный вызов: по трём словам угадать название знаменитого фильма. Каждое из них — ключ к целой истории.

Сможете ли вы, как настоящий детектив, по этим трём зацепкам воссоздать в памяти название легендарной ленты? Говорят, с этим заданием справляются лишь настоящие знатоки. Попробуйте свои силы и докажите, что вы среди них!

Светлана Левкина
