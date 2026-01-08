Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест)

Зима уже вступила в свои полные права, закружила метелями, укутала улицы в некоторых городах пушистым снегом и напомнила этим о самом волшебном времени года. А ещё — о тех тёплых вечерах у телевизора, когда за окном темнело рано, а на экране разворачивались вечные истории.

Советское кино умело показывать зиму: не просто как время года, а как состояние — то лирическое и задумчивое, то бодрое и озорное. Сможете ли вы узнать известные фильмы всего по одному заснеженному кадру?

