Киноафиша Статьи Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест)

Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест)

8 января 2026 10:23
Кадры из фильмов «Вокзал для двоих», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мимино»

Не все снимки будут очевидны.

Зима уже вступила в свои полные права, закружила метелями, укутала улицы в некоторых городах пушистым снегом и напомнила этим о самом волшебном времени года. А ещё — о тех тёплых вечерах у телевизора, когда за окном темнело рано, а на экране разворачивались вечные истории.

Советское кино умело показывать зиму: не просто как время года, а как состояние — то лирическое и задумчивое, то бодрое и озорное. Сможете ли вы узнать известные фильмы всего по одному заснеженному кадру?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Вокзал для двоих» (1982), «Покровские ворота» (1982), «Самогонщики» (1961), «Мимино» (1977), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), «Девчата» (1961)
Светлана Левкина
