Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет

Нужно ориентироваться на кадры из картин.

В советском кино секретарши были фигурами особенными. Одни олицетворяли собой неприступную крепость, сидя в приёмной с идеальной осанкой и пронзительным взглядом, способным испепелить любого посетителя без записи.

Другие, наоборот, становились душой коллектива, успевая и кофе сварить, и важные бумаги подшить. Третьи и вовсе были не просто помощницами, а настоящими серыми кардиналами, от которых зависела судьба отдельно взятого учреждения.

Киношные секретарши запоминались зрителям не меньше главных героев. Достаточно вспомнить Веру из «Служебного романа» с её неподражаемыми репликами.

Мы предлагаем вам вспомнить этих ярких героинь и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в советском кинематографе.