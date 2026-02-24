Меню
Киноафиша Статьи Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет

Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет

24 февраля 2026 19:06
Кадры из фильма «Карнавальная ночь» (1956)

Нужно ориентироваться на кадры из картин.

В советском кино секретарши были фигурами особенными. Одни олицетворяли собой неприступную крепость, сидя в приёмной с идеальной осанкой и пронзительным взглядом, способным испепелить любого посетителя без записи.

Другие, наоборот, становились душой коллектива, успевая и кофе сварить, и важные бумаги подшить. Третьи и вовсе были не просто помощницами, а настоящими серыми кардиналами, от которых зависела судьба отдельно взятого учреждения.

Киношные секретарши запоминались зрителям не меньше главных героев. Достаточно вспомнить Веру из «Служебного романа» с её неподражаемыми репликами.

Мы предлагаем вам вспомнить этих ярких героинь и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в советском кинематографе.

Фото: Кадры из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
