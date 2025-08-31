Меню
«Уэнсдей» шумит, «Игра в кальмара» собирает миллионы, но эти 5 скромных сериалов Netflix могут понравиться вам больше

31 августа 2025 21:31
Кадр из сериала «Ван Хельсинг», «Безжизненные», «Магазин Блокбастер»

Да, у них нет баснословных рейтингов, но они тоже достойны вашего внимания.

Не все сериалы Netflix становятся громкими хитами — некоторые тонут в море низких оценок и жесткой критики. Но так ли они плохи на самом деле? Среди этих «неудачников» есть проекты, которым, как нам кажется, стоит дать второй шанс.

«Ван Хельсинг» (2016–2021)

IMDb-рейтинг: 6,3

Сюжет о мире, где вампиры уже победили, а наследница охотника Ван Хельсинга должна спасти человечество — полон штампов и плохо проработанной графики. Тем не менее фракции кровососов, политические интриги и энергия Келли Овертон компенсируют многое.

«Земля I» (2019)

IMDb‑рейтинг: 4,7

Группа людей просыпается на загадочном острове без памяти — затем начинается дикий аттракцион экспериментов и подозрений. Рейтинг низкий, но если вы хотите трэш, от которого одновременно смешно и страшно — этот сериал для вас.

«Безжизненные» (2018)

IMDb‑рейтинг: 5,1

Турецкая драма о девушке-вампире, стремящейся вернуть свою человечность. Диалоги порой режут слух, но мрачная эстетика и актёр Керем Бюрсин добавляют проекту шарма.

«Иная жизнь» (2019–2021)

IMDb‑рейтинг: 5,3

Космическая миссия против инопланетного артефакта могла бы стать эпопеей. Но большинство зрителей увидели сюжетные дыры и нелогичные решения героев. Тем не менее, если вам нравится атмосфера и космос, есть чему зацепиться.

«Магазин Блокбастер» (2022)

IMDb‑рейтинг: 5,1

Сериал о жизни последнего видеопроката в эпоху стриминга: идея милая, исполнение простое, и Netflix закрыл его после одного сезона. Но ностальгия по 90-м в каждом кадре — она настоящая.

Иногда низкие рейтинги ничего не значат. Сериал может не понравиться критикам, но попасть прямо в сердце зрителю. Среди этих проектов можно найти историю, которая зацепит именно вас.

Также «Киноафиша» предлагает познакомиться с киноподборкой для отключения мозга и приятного времяпрепровождения.

Фото: Кадр из сериала «Ван Хельсинг», «Безжизненные», «Магазин Блокбастер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
