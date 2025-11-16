Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу

У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу

16 ноября 2025 07:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

Потомок древней династии является брюнетом.

Сюжет «Дома дракона» рассказывает о временах, когда род Таргариенов находился на пике своего могущества. Они были настоящими повелителями драконов.

Почти все ключевые представители этого дома обладали знаменитыми серебристо-белыми волосами. Эту же уникальную черту носила и Дейенерис в «Игре престолов».

Однако из этого правила есть яркое исключение. Например, Джон Сноу, который, как позже выяснилось, тоже принадлежит к древней династии, родился темноволосым.

Белые волосы у Таргариенов

Серебристые волосы Таргариенов — это их визитная карточка. Оба великих дома, Таргариены и Веларионы, ведут свое начало от древней Валирии. Их общие корни проявляются и во внешности.

Чтобы сохранить чистоту крови, эти семьи часто вступали в браки между собой. Для Таргариенов также привычны союзы с близкими родственниками.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Основой для сериалов послужили книги Джорджа Мартина. Писатель наделил Таргариенов фиолетовыми глазами и светлыми, почти серебряными волосами.

Однако в экранизации создатели сделали акцент именно на белоснежной шевелюре — этот цвет эффектнее смотрится в кадре. В Вестеросе такие волосы считают признаком благородного происхождения. Но даже в этой семье не все рождаются с таким отличительным знаком.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Исключения из правил

Даже у Таргариенов их знаменитые волосы появляются не всегда. Классический серебристый цвет обычно наследуют дети от союзов внутри семьи или с Веларионами.

Но стоит крови смешаться, и результат может быть другим. Яркий пример — сыновья Рейениры в «Доме дракона». Они унаследовали темные волосы, а не фамильные светлые. Это кстати и стало поводом для обвинений принцессы в прелюбодеянии.

Кадр из сериала «Дом дракона»

По этой же причине Джон Сноу в «Игре престолов» оказался брюнетом. В его жилах текла кровь Таргариенов и Старков.

Однако белые волосы иногда выдают и незаконнорожденных потомков. В «Доме дракона» есть такая теория. Эйгон II перед восхождением на трон вёл бурную жизнь, заводил мимолётные связи.

В одной из сцен союзники Хайтауэров замечают мальчика со светлыми волосами. Окружающие сразу понимают, что это, вероятно, внебрачный сын Эйгона.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона».

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Читать дальше 16 ноября 2025
Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы Читать дальше 14 ноября 2025
Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно Читать дальше 13 ноября 2025
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника Читать дальше 17 ноября 2025
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно Читать дальше 17 ноября 2025
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон 1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон Читать дальше 16 ноября 2025
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Читать дальше 16 ноября 2025
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Читать дальше 16 ноября 2025
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Читать дальше 16 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше