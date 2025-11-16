У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу

Сюжет «Дома дракона» рассказывает о временах, когда род Таргариенов находился на пике своего могущества. Они были настоящими повелителями драконов.

Почти все ключевые представители этого дома обладали знаменитыми серебристо-белыми волосами. Эту же уникальную черту носила и Дейенерис в «Игре престолов».

Однако из этого правила есть яркое исключение. Например, Джон Сноу, который, как позже выяснилось, тоже принадлежит к древней династии, родился темноволосым.

Белые волосы у Таргариенов

Серебристые волосы Таргариенов — это их визитная карточка. Оба великих дома, Таргариены и Веларионы, ведут свое начало от древней Валирии. Их общие корни проявляются и во внешности.

Чтобы сохранить чистоту крови, эти семьи часто вступали в браки между собой. Для Таргариенов также привычны союзы с близкими родственниками.

Основой для сериалов послужили книги Джорджа Мартина. Писатель наделил Таргариенов фиолетовыми глазами и светлыми, почти серебряными волосами.

Однако в экранизации создатели сделали акцент именно на белоснежной шевелюре — этот цвет эффектнее смотрится в кадре. В Вестеросе такие волосы считают признаком благородного происхождения. Но даже в этой семье не все рождаются с таким отличительным знаком.

Исключения из правил

Даже у Таргариенов их знаменитые волосы появляются не всегда. Классический серебристый цвет обычно наследуют дети от союзов внутри семьи или с Веларионами.

Но стоит крови смешаться, и результат может быть другим. Яркий пример — сыновья Рейениры в «Доме дракона». Они унаследовали темные волосы, а не фамильные светлые. Это кстати и стало поводом для обвинений принцессы в прелюбодеянии.

По этой же причине Джон Сноу в «Игре престолов» оказался брюнетом. В его жилах текла кровь Таргариенов и Старков.

Однако белые волосы иногда выдают и незаконнорожденных потомков. В «Доме дракона» есть такая теория. Эйгон II перед восхождением на трон вёл бурную жизнь, заводил мимолётные связи.

В одной из сцен союзники Хайтауэров замечают мальчика со светлыми волосами. Окружающие сразу понимают, что это, вероятно, внебрачный сын Эйгона.

