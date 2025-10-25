Меню
Киноафиша Статьи «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри

«Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри

25 октября 2025 07:58
Кадр из сериала «Игра престолов»

Он решил впечатлить невесту знанием истории.

Сериал «Игра престолов» был построен на шокирующих поворотах. Поэтому любой спойлер разочаровал бы и испортил впечатление зрителей.

Но его спин-оффы лишены этой особенности. А все потому что Джоффри Баратеон разболтал их финалы еще в 3 сезоне «Игры престолов».

Джоффри Баратеон и «Дом дракона»

В 4 серии 3 сезона Джоффри решает впечатлить свою невесту Маргери Тирелл и тем самым невольно раскрывает ей концовку «Дома дракона». Он рассказывает историю Железного Трона и упоминает ужасную смерть Рейениры Таргариен.

По его словам, она стала ужином для дракона её сводного брата Эйгона II, Санфайра. И это ощутимый спойлер к приквелу, который еще выходит сейчас на экраны.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Джоффри Баратеон и «Рыцарь Семи Королевств»

Но на этом Джоффри не останавливается. В той же сцене он еще упоминает и Эйриона Таргариена, безумного, даже одержимого драконами принца. Он должен появиться в следующем спин-оффе «Игры престолов» — сериале «Рыцарь Семи Королевств». И эту смерть, одну из самых шокирующих во вселенной проекта, Джоффри тоже заспойлерил.

Эйрион решил выпить с друзьями чашу с диким огнём, так как верил, что это поможет ему стать драконом. Но он умер, сгорев изнутри.

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Дом дракона»
Светлана Левкина
