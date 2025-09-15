У «Укрощения строптивого» рейтинг 18+: что не показали советским зрителям 45 лет назад

Меню
15 сентября 2025 10:51
Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Из фильма вырезали довольно откровенную сцену.

Когда в СССР вышла итальянская комедия «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано, зрители были в восторге — даже несмотря на то, что цензура изрядно потрудилась над лентой.

Чиновники, пропускавшие фильм в прокат, сочли его слишком смелым и вырезали всё, что казалось им крамольным. Попала туда и довольно провокационная сцена.

Какие сцены вырезали из «Укрощения строптивого»

Исчезла забавная охота, где Элиа меткими выстрелами выбивает ружья из рук браконьеров, не давая им убить уток. Не стало и темпераментной драки Лизы с подругой в ресторане — сцены, которая раскрывала её импульсивный характер.

Но главной жертвой стал откровенный отрывок: кадры, где полуобнажённая героиня Орнеллы Мути приходит к персонажу Челентано в спальню, сочли слишком смелыми для советского зрителя.

При этом по современным меркам в этой сцене нет ничего шокирующего — лишь лёгкий намёк и ироничный подтекст. Но для цензоров тех лет даже это было перебором.

Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Смысл названия

Название «Укрощение строптивого» — это отсылка к Уильяму Шекспиру. Но если у классика мужчина «укрощал» капризную женщину, то здесь всё наоборот: городская красавица Лиза всеми силами пытается растопить лёд в сердце угрюмого фермера Элиа.

Она идёт на хитрости, провокации и даже откровенные выходки — лишь бы завоевать его внимание.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Челентано отвергал красавиц ради Клаудии Мори.

Фото: Кадры из фильма «Укрощение строптивого» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
