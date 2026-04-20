У советского Винни Пуха не просто так помятое ухо: в Disney на это даже внимания не обратили

20 апреля 2026 09:45
Кадр из мультфильма «Винни Пух» (1969)

Образ медвежонка продуман до мелочей.

С детства мы знакомы с двумя версиями Винни Пуха: диснеевский — упитанный мишка в алой кофточке, и советский — вечно озабоченный добычей мёда. Для многих поколений именно отечественный персонаж остаётся особенным.

И это неспроста. Наш Пух не только харизматичнее и нарисован в иной манере — у него есть одна примечательная деталь: примятое ушко. Но мало кто задумывался, откуда оно взялось.

Ответ скрывается в истории создания знаменитого мультфильма.

Оригинальную историю о плюшевом медвежонке придумал британец Алан Милн, а прототипом послужила реальная игрушка его сына. А вот над внешностью советского Винни трудились художники Владимир Зуйков и Эдуард Назаров. Изначально Зуйков вдохновлялся собственным детским плюшевым мишкой, с которым играл ещё до войны.

Из-под его карандаша вышел обаятельный, но довольно потрёпанный и «ободранный» медвежонок. Однако режиссёр Фёдор Хитрук этот эскиз забраковал: образ показался ему чересчур неопрятным и унылым. Он велел художникам объединить усилия и создать более презентабельного героя.

Но от изначального замысла Зуйкова не отказались полностью. Команде так полюбилась одна трогательная и очень жизненная черта — помятое ухо — что её решили сохранить, чтобы добавить персонажу ещё больше шарма.

В итоге родилось простое и гениальное объяснение: ушко примято, потому что Пух привык спать именно на этом боку. Эта маленькая деталь смягчает его самобытный и даже слегка суровый образ, делая его по-настоящему родным.

Светлана Левкина
