У «Сергия против нечисти» будет пятый сезон: в «Царе саранчи» впервые появится звезда «Шефа»

28 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Сергий против нечисти»

Новые серии обещают немало перемен.

Совсем скоро поклонники смогут оценить новый сезон одного из главных хитов онлайн-кинотеатра «КИОН» — «Сергий против нечисти». В Калмыкии стартовали съемки пятой части, получившей название «Царь саранчи». Точная дата премьеры пока неизвестна.

Сюжет

Действие перенесется в Калмыкию. Поэтому в сюжете точно найдется место для самобытной культуры этого региона, полной местных сказаний.

На этот раз будет разворачиваться старая семейная трагедия, которая навсегда связала Сергия и Катю. Героям предстоит узнать, кто лишил жизни их родителей.

В калмыцких степях Абаддон взращивает бесчисленные стаи саранчи. Они могут всё живое на своем пути. Героям нужно это предотвратить.

В этой части также появится новый важный персонаж — отец Сергия.

Детали

Начиная с предыдущего сезона, съемки проекта проходят в разных регионах, и зрители путешествуют вместе с героями.

«Это не просто развлекательное кино, но и возможность узнать новые места, а заодно — намек на то, как справляться с собственными внутренними демонами», — отметил Роман Маякин, исполнитель роли Сергия.

Отца главного героя сыграл звезда криминальных сериалов, таких как «Шеф», Кирилл Полухин.

«Мой персонаж — человек с непростым прошлым, упрямый, жесткий, но при этом со своим представлением о справедливости», — поделился актер о своем герое.

Точная дата премьеры сезона будет объявлена позже.

Фото: Кадры из сериала «Сергий против нечисти»
Светлана Левкина
