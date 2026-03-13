У них была какая-то тактика, и они ее придерживались: как Братство планировало дойти до Мордора толпой из 9 человек?

Путешествие Фродо и Сэма в Мордор кажется почти невозможным. Горы, армии орков и назгулы охраняли каждую дорогу, поэтому идея уничтожить Кольцо выглядела безумной с самого начала.

Хотя в фильмах и книгах «Властелин колец» нет точного плана Братства, персонажи обсуждали несколько возможных путей, которыми они могли попытаться добраться до Роковой горы.

Чёрные врата — самый очевидный, но почти невозможный путь

Первым вариантом были Чёрные врата Мордора — огромный вход в крепость Саурона. Именно через него проходили армии тьмы. Но этот путь считался практически самоубийственным. Врата охраняли орки и назгулы, а открыть их могли только слуги Саурона или те, кто знал специальные пароли.

Моргульская долина и Кирит Унгол

Другой путь проходил через Минас Моргул и перевал Кирит Унгол. Этот маршрут вел прямо из Гондора в Мордор. Однако Гэндальф считал его слишком опасным. Моргульская долина была наполнена темной силой, а назгулы могли почувствовать Кольцо, если Братство приблизится.

Тем не менее именно этим маршрутом позже воспользовались Фродо и Сэм, когда Голлум провел их через логово Шелоб.

Долгий путь с востока

С теоретической точки зрения Мордор был открыт с восточной стороны. Но этот путь был слишком длинным и сложным. Братству пришлось бы обойти горные цепи и пройти через земли народов, верных Саурону. Такое путешествие могло занять месяцы и почти наверняка привело бы к разоблачению.

Возможно, плана вообще не существовало

Есть версия, что у Братства изначально не было четкой стратегии. Гэндальф и Арагорн могли рассчитывать на обстоятельства и помощь союзников.

Похожая ситуация была и в «Хоббите», где Гэндальф не имел точного плана победы над Смаугом. Иногда герои просто двигались вперед, надеясь, что решение появится по пути.