Киноафиша Статьи В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана»

В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана»

27 ноября 2025 12:00
Кадр из фильма «Холодное сердце»

Сказку представят уже в декабре.

Уже несколько лет название «Холодное сердце» ассоциируется лишь с популярной франшизой от Disney про принцессу Эльзу. Сейчас фанаты ждут выхода триквела, запланированного на конец 2027 года.

А в России уже сняли свое «Холодное сердце», только оно будет с Никитой Кологривым.

Сюжет фильма «Холодное сердце»

По сюжету Снегурочка остаётся загадочной героиней, неспособной чувствовать, но невольно пленяющей всех вокруг.

Её окружают современные интерпретации классических персонажей: Бобыль и Бобылиха в роли смотрителей на местной станции, диджей Лель, приехавший из столицы, и его бывший одноклассник Мизгирь — теперь мелкий бизнесмен.

Кадр из фильма «Холодное сердце»

Детали фильма «Холодное сердце»

На днях представили первый трейлер современной версии «Снегурочки» — фильма «Холодное сердце», который покажут на декабрьском фестивале «Зимний». В главных ролях заняты Мария Кошина, Никита Кологривый (Мизгирь), Слава Копейкин (Лель).

Кадр из фильма «Холодное сердце»

Действие перенесено в наше время и происходит в полузаброшенной деревне, где живут узнаваемые герои пьесы Островского.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что общего между Кологривым и Женей Зверем из 3 сезона «Метода».

Фото: Кадры из фильма «Холодное сердце» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
