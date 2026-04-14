У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен

Байопик о короле поп-музыки «Майкл» появится в кинотеатрах в конце апреля. Продюсеры уже строят планы по превращению ленты во франшизу, однако сиквел возможен лишь при одном условии: первый фильм должен собрать по всему миру как минимум 700 миллионов долларов.

Производство картины выдалось непростым. После нескольких лет переносов первый монтаж хронометражем превысил 3,5 часа. Авторам пришлось кардинально перекраивать финальные сцены уже на поздних стадиях работы.

Причина — давление юристов, представляющих интересы наследников певца. В итоге значительная часть материала ушла в корзину, а создатели спешно придумали новую концовку.

Но вырезанный контент не пропадёт даром: примерно треть этих сцен можно будет задействовать во втором фильме. Потенциальное продолжение, если оно состоится, сосредоточится на позднем этапе карьеры артиста и его усадьбе-ранчо.

