Меню
Русский English
Отмена
У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен

14 апреля 2026 13:46
Кадр из фильма «Майкл»

Продюсеры нацелены на франшизу.

Байопик о короле поп-музыки «Майкл» появится в кинотеатрах в конце апреля. Продюсеры уже строят планы по превращению ленты во франшизу, однако сиквел возможен лишь при одном условии: первый фильм должен собрать по всему миру как минимум 700 миллионов долларов.

Производство картины выдалось непростым. После нескольких лет переносов первый монтаж хронометражем превысил 3,5 часа. Авторам пришлось кардинально перекраивать финальные сцены уже на поздних стадиях работы.

Причина — давление юристов, представляющих интересы наследников певца. В итоге значительная часть материала ушла в корзину, а создатели спешно придумали новую концовку.

Но вырезанный контент не пропадёт даром: примерно треть этих сцен можно будет задействовать во втором фильме. Потенциальное продолжение, если оно состоится, сосредоточится на позднем этапе карьеры артиста и его усадьбе-ранчо.

Впрочем, никакого сиквела не будет, если «Майкл» не станет кассовым блокбастером. Студийная планка высока: мировые сборы от 700 миллионов долларов — и тогда можно подумать о продолжении.

Фото: Кадр из фильма «Майкл» (2026)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше