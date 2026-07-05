У Коржика, Карамельки и Компота есть еще два родственника: эту серию «Трех котов» вы могли просто пропустить

Кажется, поклонники «Трех котов» знают о любимом мультсериале все. Но даже самые внимательные зрители нередко забывают, что у семьи есть еще два родственника, которые появляются на экране довольно редко.

Если мама, папа, бабушка и дедушка давно стали привычными героями, то дядя Кекс и его сын Пончик известны далеко не всем. А ведь они тоже входят в большую кошачью семью.

У папы есть родной брат

Оказывается, у папы Коржика, Компота и Карамельки есть младший брат по имени Кекс. Он живет в Котополисе и работает актером на киностудии.

Внешне Кекс очень похож на своего брата, но отличить его все же легко. Он носит галстук-бабочку, отличается безупречными манерами и всегда старается соблюдать правила этикета. Правда, как только начинается работа, спокойный и интеллигентный кот может полностью перевоплотиться в своего персонажа.

Лучше всего это показано в серии «Папин брат», где Кекс настолько вживается в роль озорного непоседы, что удивляет даже собственных родственников.

У Коржика, Компота и Карамельки есть двоюродный брат

Еще один персонаж, о котором знают далеко не все зрители, — маленький котенок Пончик. Это сын дяди Кекса и, соответственно, двоюродный брат главных героев мультсериала.

Пончик появляется в серии «Ненужные вещи». Экранного времени у него совсем немного, поэтому многие поклонники «Трех котов» даже не успевают запомнить нового героя.

Один актер озвучивает сразу двух родственников

Есть еще одна интересная деталь. И папу котят, и дядю Кекса озвучивает один и тот же актер — Михаил Хрусталёв.

Возможно, именно поэтому братья так похожи не только внешне, но и голосом. Правда, характеры у них все же разные: папа чаще бывает спокойным и практичным, а Кекс — человек... точнее, кот творческий, который легко перевоплощается в самые неожиданные образы.

Так что если решите пересматривать «Три кота», обратите внимание на этих героев. Они появляются нечасто, поэтому многие зрители даже не догадываются, что семья Коржика, Компота и Карамельки гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.