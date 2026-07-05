Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи У Коржика, Карамельки и Компота есть еще два родственника: эту серию «Трех котов» вы могли просто пропустить

У Коржика, Карамельки и Компота есть еще два родственника: эту серию «Трех котов» вы могли просто пропустить

5 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Нашли интересный факт про любимый мультфильм.

Кажется, поклонники «Трех котов» знают о любимом мультсериале все. Но даже самые внимательные зрители нередко забывают, что у семьи есть еще два родственника, которые появляются на экране довольно редко.

Если мама, папа, бабушка и дедушка давно стали привычными героями, то дядя Кекс и его сын Пончик известны далеко не всем. А ведь они тоже входят в большую кошачью семью.

У папы есть родной брат

Оказывается, у папы Коржика, Компота и Карамельки есть младший брат по имени Кекс. Он живет в Котополисе и работает актером на киностудии.

Внешне Кекс очень похож на своего брата, но отличить его все же легко. Он носит галстук-бабочку, отличается безупречными манерами и всегда старается соблюдать правила этикета. Правда, как только начинается работа, спокойный и интеллигентный кот может полностью перевоплотиться в своего персонажа.

Лучше всего это показано в серии «Папин брат», где Кекс настолько вживается в роль озорного непоседы, что удивляет даже собственных родственников.

У Коржика, Компота и Карамельки есть двоюродный брат

Еще один персонаж, о котором знают далеко не все зрители, — маленький котенок Пончик. Это сын дяди Кекса и, соответственно, двоюродный брат главных героев мультсериала.

Пончик появляется в серии «Ненужные вещи». Экранного времени у него совсем немного, поэтому многие поклонники «Трех котов» даже не успевают запомнить нового героя.

Один актер озвучивает сразу двух родственников

Кадр из сериала «Три кота»

Есть еще одна интересная деталь. И папу котят, и дядю Кекса озвучивает один и тот же актер — Михаил Хрусталёв.

Возможно, именно поэтому братья так похожи не только внешне, но и голосом. Правда, характеры у них все же разные: папа чаще бывает спокойным и практичным, а Кекс — человек... точнее, кот творческий, который легко перевоплощается в самые неожиданные образы.

Так что если решите пересматривать «Три кота», обратите внимание на этих героев. Они появляются нечасто, поэтому многие зрители даже не догадываются, что семья Коржика, Компота и Карамельки гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью 2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью Читать дальше 4 июля 2026
Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть Читать дальше 4 июля 2026
Количество просмотров уже перевалило за 5 миллионов: вычислили, какая серия «Трех котов» самая популярная Количество просмотров уже перевалило за 5 миллионов: вычислили, какая серия «Трех котов» самая популярная Читать дальше 4 июля 2026
В жару Мама-Кошка из «Трех котов» спасает семью только этим лимонадом: рецепт простейший — справится даже ребенок В жару Мама-Кошка из «Трех котов» спасает семью только этим лимонадом: рецепт простейший — справится даже ребенок Читать дальше 3 июля 2026
Мало кто догадывается, но «Симпсоны» — это спин-офф: рассказываем, из какого проекта появился мультфильм Мало кто догадывается, но «Симпсоны» — это спин-офф: рассказываем, из какого проекта появился мультфильм Читать дальше 4 июля 2026
5 самых страшных шифтеров из «Атаки титанов»: сильнейшим был Эрен, а кто на втором месте? 5 самых страшных шифтеров из «Атаки титанов»: сильнейшим был Эрен, а кто на втором месте? Читать дальше 4 июля 2026
Свинку Пеппу всегда рисуют боком, и это неслучайно: в анфас она выглядит как героиня фильма «Субстанция» Свинку Пеппу всегда рисуют боком, и это неслучайно: в анфас она выглядит как героиня фильма «Субстанция» Читать дальше 4 июля 2026
Легко посоперничают с любым шедевром Хаяо Миядзаки: 5 малоизвестных мультфильмов, сделанных в Европе Легко посоперничают с любым шедевром Хаяо Миядзаки: 5 малоизвестных мультфильмов, сделанных в Европе Читать дальше 3 июля 2026
Приготовила список для тех, кто скучает по «Первому отделу»: 3 российских сериала, о которых мало говорят, а зря Приготовила список для тех, кто скучает по «Первому отделу»: 3 российских сериала, о которых мало говорят, а зря Читать дальше 6 июля 2026
Эти 2 турецких сериала — легенды не только в России, но и во всем мире: №1 точно угадаете, а что насчет второго? Эти 2 турецких сериала — легенды не только в России, но и во всем мире: №1 точно угадаете, а что насчет второго? Читать дальше 6 июля 2026
После финала «Пацанов» смело включайте эти 2 супергеройских сериала: мир в них не спасают, зато крови полно После финала «Пацанов» смело включайте эти 2 супергеройских сериала: мир в них не спасают, зато крови полно Читать дальше 6 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше