У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране

Дэн Трахтенберг, который оживил франшизу «Хищника», не намерен останавливаться. Режиссёр вполне прозрачно дал понять: еще одна часть истории точно выйдет на экраны. Финал «Планеты смерти» к слову, на это откровенно намекал.

Сиквел «Планеты смерти»

Дэн Трахтенберг за последнее время успел отметиться в истории «Хищника» трижды: снял «Добычу», затем «Планету смерти», а ещё подарил фанатам анимационный фильм «Убийца убийц».

А недавно стало известно, что режиссёр заключил с Paramount трёхлетний контракт, по которому студия получает преимущественное право на его будущие проекты. И это звучит как намёк на долгосрочные отношения.

В недавнем интервью Трахтенберг сказал, что активно размышляет о расширении франшизы.

«Я сейчас, как и раньше, активно обдумываю новые идеи», — отметил постановщик.

Возможный сценарий сиквела

В финале «Добычи» к Нару явилась целая делегация хищников. «Планета смерти» оставила Дека и Тию на пороге войны с его же собственной матерью.

А мультфильм «Убийца убийц» и вовсе смонтировал в одной временной петле Нару, Датча из первого фильма и Харригана из второго. Режиссёр не скрывает: все его работы — не просто отдельные истории, а возможные точки входа в большую франшизу.

«Все три моих фильма — это заделы для нового начала во франшизе. Так что я думаю и в этом направлении», — отметил режиссер.

У Paramount есть все причины дать Трахтенбергу карт-бланш. «Планета смерти» при бюджете в в $105 млн собрала в прокате почти вдвое больше.