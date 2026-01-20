У «Фишера» — 9,2, но «Пилигрим» с рейтингом 9,0 уверенно наступает на пятки лидерам: почему стоит включить детектив Пятого канала прямо сейчас

Меню
20 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Пилигрим»

Премьера 4 сезона состоялась буквально на днях.

Сериал «Пилигрим» уверенно набирает зрительское внимание и уже получил рейтинг 9,0 на платформе Wink и чуть не дотянул до «Фишера», у него 9,2. Для отечественного проекта это редкий результат — особенно без громкой рекламной кампании.

История держится не на спецэффектах, а на напряжении и ощущении постоянной угрозы. Напомним, четвертый сезон «Пилигрима» вышел на Пятом канале 18 января.

Главный герой — Олег Рубцов, оперативник секретного подразделения «Отряд 0-18». Группа бралась за задачи, с которыми не справлялись обычные силовые структуры: ликвидация ОПГ, террористов и вооруженных формирований. После предательства данные агентов оказываются в открытом доступе, и почти все они погибают.

Жизнь без имени и прошлого

Рубцов выживает, но теряет все. Ему приходится исчезнуть — без документов, телефона, банковских карт и постоянного адреса. Он меняет имена, города и работу, живет по жесткому личному кодексу и старается не оставлять следов.

Но прошлое не отпускает. В каждом новом месте его настигают опасности, а связи со старой жизнью всплывают в самый неподходящий момент. Сериал выстроен как цепочка напряженных эпизодов, где спокойствие всегда временно.

Смерть, которая запускает охоту

Ситуация обостряется после гибели агента Беркута — коллеги Рубцова. За секунды до аварии тот успевает передать сообщение: Пилигрим якобы не выполнил задание. Этого хватает, чтобы спецслужбы объявили Рубцова подозреваемым и отправили за ним ликвидаторов.

Теперь у героя остается только один вариант — самому разобраться, кто стоит за подставой. «Пилигрим» превращается в историю выживания, где враги не всегда очевидны, а доверять нельзя никому.

Почему сериал зашел зрителям

Высокий рейтинг объясняют простые вещи: плотный сюжет, отсутствие лишней героики и герой, который не выглядит неуязвимым. «Пилигрим» цепляет реалистичностью и ощущением, что правила могут измениться в любую секунду. Именно за это зрители и поставили сериалу 9,0. Стоит ли смотреть? Однозначно да, если вы любите подобный жанр и накал страстей.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.

Фото: Кадр из сериала «Пилигрим»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
