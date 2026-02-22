У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда

В 2023 году на экраны вышел боевик «Крушение» от режиссера Жана-Франсуа Рише, и картина неожиданно для многих стала настоящим хитом. Зрители и критики сошлись во мнении, что проект удался — на Rotten Tomatoes у фильма крепкие 78 процентов «свежести» от обозревателей и впечатляющие 94 процента от обычной аудитории.

Успех оказался настолько очевидным, что студия не стала тянуть с сиквелом и анонсировала продолжение под названием «Корабль» уже в том же году. Работа закипела, но внезапно, всего за две недели до старта, производство поставили на паузу. Как выяснилось, причиной стал главный герой — точнее, исполнитель роли Джерард Батлер.

Джерард Батлер в фильме «Корабль»

О том, почему сорвался сиквел «Крушения», неожиданно рассказал Майк Колтер, известный по роли в сериале «Люк Кейдж». В интервью The Direct актер поделился подробностями провалившегося проекта.

Колтер и Джерард Батлер должны были вновь воплотить на экране своих героев — беглого заключенного Луи Гаспара и пилота Броди Торранса. Но буквально за две недели до старта съемочного процесса все рухнуло.

«Батлер в последний момент передумал сниматься и просто вышел из игры. Мы остались в недоумении, гадая, что делать дальше», — поделился актер.

В итоге производство «Корабля» заморозили.

Изначально Батлер не планировал возвращаться к роли, хотя обещал остаться в проекте в качестве продюсера. Но затем его убедили сняться. Впрочем, видимо, сомнения у актера оставались до последнего, раз он поменял решение.

Колтер до сих пор сожалеет об отмене — сценарий ему очень понравился. В продолжении планировалось показать судьбу Луи после побега, начав ровно с того момента, на котором остановились герои в первом фильме.

Сюжет «Крушения»

В центре сюжета первого «Крушения» — опытный пилот Броди Торранс, который попадает в жуткий шторм во время обычного рейса и вынужден сажать самолет прямо на филиппинский остров. Казалось бы, главные испытания позади, но на земле пассажиров ждет новая напасть — местные бандиты, с которыми шутки плохи.

Торранс находит неожиданного союзника в лице одного из пассажиров — заключенного Луи Гаспара, которого везли под конвоем. Вдвоем они дают отпор преступникам, а заодно выясняется, что Луи на самом деле невиновен в том убийстве, которое ему приписывают.

Растроганный пилот принимает непростое решение и помогает новому другу сбежать. Сиквел, который так и не случился, должен был рассказать, как сложилась судьба Луи.