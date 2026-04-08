«Твоё сердце будет разбито» снова лидер проката с 244 млн сборов: когда выйдет продолжение и что уже известно о 2 части?

«Твоё сердце будет разбито» снова на первом месте — и это уже не случайный всплеск, а стабильный результат. Мелодрама второй уикенд подряд удерживает лидерство в прокате, собрав более 200 млн рублей в России и СНГ.

Для фильма, вышедшего 26 марта, это показатель не просто интереса, а устойчивого зрительского спроса.

Почему фильм держится в топе

Картина стартовала с почти 200 млн рублей за первый уикенд и быстро преодолела отметку в 244 млн уже через несколько дней. Об этом сообщил kinobusiness.com.

Основа — популярный роман Анны Джейн из дилогии «Хулиган и новенькая», где история изначально не заканчивается одной книгой. Это важный момент: у фильма есть готовое продолжение, а значит, интерес зрителей подкреплён не только эмоциями, но и ожиданием развития сюжета.

На фоне конкурентов фильм удерживает позиции уверенно. «Домовёнок Кузя 2» собрал 140,8 млн рублей и остался вторым, а новинка «Королёк моей любви» стартовала с 94,3 млн. Разрыв заметный, и он показывает, что аудитория возвращается именно к этой истории.

Будет ли вторая часть

Официального анонса пока нет, но логика индустрии здесь очевидна. У фильма есть литературная база — роман «По осколкам твоего сердца», который продолжает историю героев после финала. С учётом сборов и интереса аудитории запуск продолжения выглядит скорее вопросом времени, чем вероятности.

Если решение примут в ближайшие месяцы, релиз второй части можно ожидать не раньше 2027 года. Пока же студии не торопятся с заявлениями, наблюдая за динамикой проката. Но сама ситуация уже знакомая: успешная первая часть, открытый финал и готовый материал для продолжения — сочетание, которое редко остаётся без развития.