«Твое сердце будет разбито» — когда выйдет в интернете: главную мелодраму весны покажут сразу в двух местах

Рассказываем, где смотреть, не выходя из дома.

В российский прокат вышла мелодрама «Твоё сердце будет разбито» — экранизация популярного романа Анны Джейн. Картина уже идет в кинотеатрах с 26 марта, а позже появится на стримингах START и Premier.

О чем история

В центре сюжета — старшеклассница Полина, которую играет Вероника Журавлева. Девушка переводится в новую школу и почти сразу становится жертвой травли.

Чтобы хоть как-то защититься, она идет на рискованную сделку с местным бунтарем Барсом — героем Даниэль Вегас. Он притворяется её парнем и берет на себя роль «защитника», а взамен получает полный контроль над условиями их игры.

Когда игра становится чем-то большим

То, что начинается как договор, быстро выходит из-под контроля. Полина и Барс сближаются, и их отношения перестают быть фальшивыми.

Но именно в этот момент против них выступают окружающие — одноклассники и взрослые, которым этот союз явно не нравится. Давление усиливается, и герои оказываются перед выбором: сохранить чувства или сломаться.

Кто работал над фильмом

Режиссером выступил Михаил Вайнберг. Сценарий написали Мария Елисоветская, Ульяна Зверева и Евгений Назипов. В фильме также снялись Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза и другие актеры.

Где смотреть дальше

Пока фильм доступен в кинотеатрах, но уже известно, что после проката он выйдет на онлайн-платформах. Точной даты релиза на стримингах пока нет, но зрителям долго ждать не придется.

Если вы любите школьные драмы с напряженными отношениями и сильной эмоциональной линией — этот фильм точно стоит добавить в список.