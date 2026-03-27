Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть

27 марта 2026 09:25
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Актерский каст — все сплошь красавчики.

26 марта в прокат вышла мелодрама «Твоё сердце будет разбито» — экранизация популярного романа Анны Джейн, одной из самых читаемых современных писательниц России. И хотя на первый взгляд фильм может показаться историей для подростков, на деле он оказался гораздо глубже и ближе широкой аудитории.

Я сама обожаю книги Анны Джейн, а потому настоятельно советую зрителям посмотреть эту весеннюю новинку!

История, в которой легко узнать себя

В центре сюжета — старшеклассница Полина, которая переводится в новую школу и сталкивается с травлей. Чтобы защититься, девушка заключает необычную сделку с главным хулиганом Барсом: он притворяется её парнем, а она выполняет его условия. Но игра быстро выходит из-под контроля — между героями появляются настоящие чувства.

История первой любви, сомнений и школьных переживаний получилась удивительно живой. Фильм легко возвращает зрителей в подростковые годы — туда, где каждое слово кажется важным, а чувства переживаются особенно остро.

Фильм, где можно и посмеяться, и поплакать

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

«Твоё сердце будет разбито» балансирует между романтикой, драмой и лёгким юмором. В фильме хватает трогательных сцен, но при этом есть и моменты, которые заставляют улыбнуться. Благодаря этому история воспринимается легко и эмоционально одновременно.

Создатели бережно передали атмосферу книги Анны Джейн — с мечтами, надеждами и тем самым ощущением первой влюблённости, которое знакомо практически каждому зрителю.

Сильный актерский состав и живая химия

Отдельного внимания заслуживает актерский каст. В фильме снялись Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза и Павел Кузьмин. Молодые актеры органично смотрятся в кадре, а между главными героями чувствуется настоящая химия.

Режиссер Михаил Вайнберг сделал акцент на эмоциях и атмосфере, благодаря чему история получилась искренней и близкой.

Не только для подростков

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Несмотря на школьный сеттинг, «Твоё сердце будет разбито» понравится не только зумерам и молодым зрителям. Это фильм о первых чувствах, взрослении и мечтах — темах, которые остаются актуальными в любом возрасте.

Иногда такие истории помогают ненадолго вернуться в прошлое, вспомнить себя в школе и снова почувствовать то самое волнение первой любви. И именно за это зрители уже успели полюбить новую романтическую премьеру.

Фото: Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше