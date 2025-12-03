Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами

Их мало кто видел, а зря.

Иногда кажется, что зомби-жанр уже давно съел сам себя. Но стоит копнуть глубже — и под обломками старых хитов обнаруживаются проекты, которые были не просто недооценены, а похоронены заживо.

Они не получили второй шанс, не стали мемами и не получили стаю фанатов. А зря.

«Во плоти»

Британцы, как обычно, решили идти против правил. Здесь история начинается там, где обычно ставят точку: лекарства нашли, зомби вылечили, и вот они — чистые, заглаженные, отправленные обратно в родные деревушки.

Кирен Уокер возвращается домой, и вот тут начинается самое страшное: не охота на нежить, а попытка снова стать частью общества, которое не хочет тебя принимать. Какая уж тут угроза от зомби, когда соседи смотрят на тебя, как на живую вину.

Тихая, тонкая драма о том, что иногда гораздо страшнее быть живым среди людей, чем мертвым среди монстров.

«Рассвет апокалипсиса»

Netflix, наоборот, выбрал хаос. Такое ощущение, что создатели решили: если мир рухнул — давайте хотя бы повеселимся. Взрослые превратились в упырей, школьники поделили разрушенный город на банды, а Джош Уилер несётся сквозь этот цирк на скейтборде, перекидываясь шутками и иногда сражаясь за жизнь.

Это «Безумный Макс», снятый подростками, которые нашли GoPro и пачку энергетиков. Но под мемами и красками скрывается важная мысль: после конца света ты наконец-то можешь стать собой — если успеешь.

«Чёрное лето»

Жанр в своей самой чистой форме. Ни морализаторства, ни разговоров о человечности — только голое выживание. Мать ищет дочь. И всё. Камера дрожит, как если бы оператор сам спасался от зомби. Каждая сцена — как непрерывный побег, и сердце бьётся в такт.

Это сериал, который не объясняет, а кидает в пропасть. Один из тех, что делают жанр снова страшным.

«Тупик»

До «Чёрного зеркала» Чарли Брукер тренировался именно здесь. На съёмках «Большого брата» участники выясняют отношения, не подозревая, что за стенами начался апокалипсис. И когда волна зомби наконец добирается до студии, шоу превращается в холодную сатиру на то, как мы боготворим телевизор.

Пока мир рушится, герои продолжают думать о том, как они выглядят в кадре — и это пугает куда сильнее, чем любая орда, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

Эти четыре сериала доказывают: зомби могут быть чем угодно — трагедией, комедией, катастрофой или сатирой. Но главное — они продолжают напоминать, кем мы становимся, когда цивилизация трескается по швам.

