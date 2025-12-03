Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами

Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами

3 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Во плоти», «Рассвет апокалипсиса», «Чёрное лето», «Тупик»

Их мало кто видел, а зря.

Иногда кажется, что зомби-жанр уже давно съел сам себя. Но стоит копнуть глубже — и под обломками старых хитов обнаруживаются проекты, которые были не просто недооценены, а похоронены заживо.

Они не получили второй шанс, не стали мемами и не получили стаю фанатов. А зря.

«Во плоти»

«Во плоти»

Британцы, как обычно, решили идти против правил. Здесь история начинается там, где обычно ставят точку: лекарства нашли, зомби вылечили, и вот они — чистые, заглаженные, отправленные обратно в родные деревушки.

Кирен Уокер возвращается домой, и вот тут начинается самое страшное: не охота на нежить, а попытка снова стать частью общества, которое не хочет тебя принимать. Какая уж тут угроза от зомби, когда соседи смотрят на тебя, как на живую вину.

Тихая, тонкая драма о том, что иногда гораздо страшнее быть живым среди людей, чем мертвым среди монстров.

«Рассвет апокалипсиса»

«Рассвет апокалипсиса»

Netflix, наоборот, выбрал хаос. Такое ощущение, что создатели решили: если мир рухнул — давайте хотя бы повеселимся. Взрослые превратились в упырей, школьники поделили разрушенный город на банды, а Джош Уилер несётся сквозь этот цирк на скейтборде, перекидываясь шутками и иногда сражаясь за жизнь.

Это «Безумный Макс», снятый подростками, которые нашли GoPro и пачку энергетиков. Но под мемами и красками скрывается важная мысль: после конца света ты наконец-то можешь стать собой — если успеешь.

«Чёрное лето»

«Чёрное лето»

Жанр в своей самой чистой форме. Ни морализаторства, ни разговоров о человечности — только голое выживание. Мать ищет дочь. И всё. Камера дрожит, как если бы оператор сам спасался от зомби. Каждая сцена — как непрерывный побег, и сердце бьётся в такт.

Это сериал, который не объясняет, а кидает в пропасть. Один из тех, что делают жанр снова страшным.

«Тупик»

«Тупик»

До «Чёрного зеркала» Чарли Брукер тренировался именно здесь. На съёмках «Большого брата» участники выясняют отношения, не подозревая, что за стенами начался апокалипсис. И когда волна зомби наконец добирается до студии, шоу превращается в холодную сатиру на то, как мы боготворим телевизор.

Пока мир рушится, герои продолжают думать о том, как они выглядят в кадре — и это пугает куда сильнее, чем любая орда, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

Эти четыре сериала доказывают: зомби могут быть чем угодно — трагедией, комедией, катастрофой или сатирой. Но главное — они продолжают напоминать, кем мы становимся, когда цивилизация трескается по швам.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец.

Фото: Кадр из сериала «Во плоти», «Рассвет апокалипсиса», «Чёрное лето», «Тупик»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас) Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас) Читать дальше 2 декабря 2025
Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Читать дальше 1 декабря 2025
«Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим «Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим Читать дальше 1 декабря 2025
На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир Читать дальше 30 ноября 2025
Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Читать дальше 4 декабря 2025
42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру 42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру Читать дальше 4 декабря 2025
Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты Читать дальше 4 декабря 2025
«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон? «Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон? Читать дальше 4 декабря 2025
От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер) От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер) Читать дальше 4 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше