Трое детей, две ипотеки и один Ренат Агзамов: что ждет героев в 10 сезоне «СашаТани»

Сериал «СашаТаня» возвращается с десятым сезоном. Продолжение сосредоточено на новой реальности семьи Сергеевых — теперь Саша и Таня официально многодетные родители, а значит, привычный бытовой хаос выходит на следующий уровень.
Трое детей и новые правила жизни
В центре сюжета — Саша, который внезапно понимает: прежних способов зарабатывать больше недостаточно.
Ответственности стало в разы больше, а идеи, как прокормить семью, порой выглядят рискованно и странно.
Андрей Гайдулян отмечает, что в новом сезоне смешно ровно до того момента, пока не узнаешь в ситуациях собственный дом.
Таня между работой и воспитанием детей
Таня продолжает балансировать между карьерой и домом. Подросток Алеша требует внимания не меньше, чем двое малышей, а времени и сил, как обычно, не хватает.
Валентина Рубцова говорит, что в этом сезоне особенно заметно, как героиня учится жить в режиме постоянной многозадачности.
Ипотека, переезды и давление быта
Миша и Лиля сталкиваются с переездом в спальный район и необходимостью платить сразу за две квартиры.
Гене и Зубовой предстоит перейти на новый этап отношений, причем инициатива, как всегда, идет не от них.
Ева получает конкурентов в бизнесе, а офис «Меридиана» остается источником регулярных проблем и комичных ситуаций.
Знакомые лица
Одним из сюжетных сюрпризов сезона станет появление Рената Агзамова — не в формате мимолетного эпизода, а в полноценной истории, встроенной в сюжет.
По словам кондитера, зрители быстро поймут, зачем его герой появился именно сейчас.
