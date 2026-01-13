Трое детей, две ипотеки и один Ренат Агзамов: что ждет героев в 10 сезоне «СашаТани»

Юбилейный сезон про семью, в которой забот стало больше, а времени — меньше.

Сериал «СашаТаня» возвращается с десятым сезоном. Продолжение сосредоточено на новой реальности семьи Сергеевых — теперь Саша и Таня официально многодетные родители, а значит, привычный бытовой хаос выходит на следующий уровень.

Трое детей и новые правила жизни

В центре сюжета — Саша, который внезапно понимает: прежних способов зарабатывать больше недостаточно.

Ответственности стало в разы больше, а идеи, как прокормить семью, порой выглядят рискованно и странно.

Андрей Гайдулян отмечает, что в новом сезоне смешно ровно до того момента, пока не узнаешь в ситуациях собственный дом.

Таня между работой и воспитанием детей

Таня продолжает балансировать между карьерой и домом. Подросток Алеша требует внимания не меньше, чем двое малышей, а времени и сил, как обычно, не хватает.

Валентина Рубцова говорит, что в этом сезоне особенно заметно, как героиня учится жить в режиме постоянной многозадачности.

Ипотека, переезды и давление быта

Миша и Лиля сталкиваются с переездом в спальный район и необходимостью платить сразу за две квартиры.

Гене и Зубовой предстоит перейти на новый этап отношений, причем инициатива, как всегда, идет не от них.

Ева получает конкурентов в бизнесе, а офис «Меридиана» остается источником регулярных проблем и комичных ситуаций.

Знакомые лица

Одним из сюжетных сюрпризов сезона станет появление Рената Агзамова — не в формате мимолетного эпизода, а в полноценной истории, встроенной в сюжет.

По словам кондитера, зрители быстро поймут, зачем его герой появился именно сейчас.

