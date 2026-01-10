Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками

2025 год оказался богат не только на громкие релизы, но и на сериалы, которые спокойно вышли, получили отличные оценки — и ушли в тень более шумных премьер.
Именно к таким проектам чаще всего возвращаются по рекомендациям, а не по рекламным баннерам. Ниже — три сериала, которые точно заслуживают внимания.
«Киностудия» (2025)
Рейтинг IMDb: 8.2
Сатирический сериал о внутренней кухне Голливуда, где продюсер Мэтт Ремик в исполнении Сета Рогена внезапно оказывается во главе крупной кинокомпании.
Его задача — запустить дорогой супергеройский проект и при этом не утонуть в амбициях режиссёров, капризах актёров и собственных сомнениях.
«Киностудия» аккуратно балансирует между иронией и искренней любовью к кино. Каждый эпизод стилизован под разные жанры и режиссёрские манеры, а обилие камео не выглядит показным.
«Дипломатка», 3 сезон (2025)
Рейтинг IMDb: 7.6
Третий сезон «Дипломатки» окончательно закрепляет сериал в статусе одного из самых точных политических проектов последних лет. Кейт Уайлер продолжает разруливать международные кризисы, одновременно разбираясь с внутренними интригами и сложными отношениями в собственном браке.
Сериал ценят за плотные диалоги и умение говорить о большой политике без напускной серьёзности.
Химия между Кери Расселл и Руфусом Сьюэллом остаётся ключевым двигателем истории, а сценарий всё чаще делает ставку не на события, а на последствия решений.
«Подноготная» (2025)
Рейтинг IMDb: 6.9
Провинциальный нуар о владельце книжного магазина и журналисте-неудачнике, который берётся за расследование загадочного самоубийства в небольшом городе.
Герой Итана Хоука медленно вытаскивает на свет семейные тайны, коррупцию и старые договорённости, о которых здесь предпочитали не вспоминать.
«Подноготная» — сериал для тех, кто ценит атмосферу и характеры. Здесь важны паузы, музыка, интонации и ощущение места. Работа Итана Хоука делает проект особенно цельным, а визуальный стиль и чёрный юмор добавляют ему собственного лица.
