Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками

10 января 2026 17:38
«Киностудия» (2025)

Проекты без истерики и навязчивого пиара, зато с характером, точным сценарием и сильными актёрскими работами.

2025 год оказался богат не только на громкие релизы, но и на сериалы, которые спокойно вышли, получили отличные оценки — и ушли в тень более шумных премьер.

Именно к таким проектам чаще всего возвращаются по рекомендациям, а не по рекламным баннерам. Ниже — три сериала, которые точно заслуживают внимания.

«Киностудия» (2025)

Рейтинг IMDb: 8.2

Сатирический сериал о внутренней кухне Голливуда, где продюсер Мэтт Ремик в исполнении Сета Рогена внезапно оказывается во главе крупной кинокомпании.

Его задача — запустить дорогой супергеройский проект и при этом не утонуть в амбициях режиссёров, капризах актёров и собственных сомнениях.

«Киностудия» аккуратно балансирует между иронией и искренней любовью к кино. Каждый эпизод стилизован под разные жанры и режиссёрские манеры, а обилие камео не выглядит показным.

«Киностудия» (2025)

«Дипломатка», 3 сезон (2025)

Рейтинг IMDb: 7.6

Третий сезон «Дипломатки» окончательно закрепляет сериал в статусе одного из самых точных политических проектов последних лет. Кейт Уайлер продолжает разруливать международные кризисы, одновременно разбираясь с внутренними интригами и сложными отношениями в собственном браке.

Сериал ценят за плотные диалоги и умение говорить о большой политике без напускной серьёзности.

Химия между Кери Расселл и Руфусом Сьюэллом остаётся ключевым двигателем истории, а сценарий всё чаще делает ставку не на события, а на последствия решений.

«Подноготная» (2025)

Рейтинг IMDb: 6.9

Провинциальный нуар о владельце книжного магазина и журналисте-неудачнике, который берётся за расследование загадочного самоубийства в небольшом городе.

Герой Итана Хоука медленно вытаскивает на свет семейные тайны, коррупцию и старые договорённости, о которых здесь предпочитали не вспоминать.

«Подноготная» — сериал для тех, кто ценит атмосферу и характеры. Здесь важны паузы, музыка, интонации и ощущение места. Работа Итана Хоука делает проект особенно цельным, а визуальный стиль и чёрный юмор добавляют ему собственного лица.

По материалам дзен-канала Подборки фильмов и сериалов

Также прочитайте: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из сериала «Киностудия» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
