Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото)

«Назад в будущее 2» давно стал культовым не только из-за захватывающего сюжета, но и благодаря невероятному количеству намёков и скрытых элементов. Создатели построили сложную временную линию, где каждая деталь имеет значение.

Фильм уникален тем, что постоянно отсылает зрителя к собственным событиям — как к первой части, так и к будущим сценам. Есть там даже намек на триквел.

Отсылка в «Назад в будущее 2»

В «Назад в будущее 2» создатели спрятали изящный намёк на сиквел. На рубашке Дока можно разглядеть узор с двумя лошадьми, преследующими паровоз.

Это не просто декоративный элемент — в третьей части герои действительно отправятся на Дикий Запад, где им предстоит устроить погоню за поездом.

Машины в «Назад в будущее 2»

В ленте создатели собрали целую коллекцию футуристичных автомобилей. Некоторые из них уже мелькали в других научно-фантастических проектах.

Например, внимательные зрители узнают полицейскую машину из «Бегущего по лезвию» и припаркованную на улицах города StarCar из «Последнего звёздного боевика».

Это не было скрытым посланием — просто съёмочная группа активно использовала доступный реквизит с других студий.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему фильм называется «Назад в будущее».