Три суперхита из 90-х, которые сейчас Голливуд не стал бы снимать — и правильно! Ничего хорошего бы не вышло

13 мая 2026 16:00
Кадр из фильма «Красотка»

Сегодня такие истории вряд ли получили бы зелёный свет.

Иногда пересматриваешь старый фильм и ловишь себя на мысли: «А сейчас бы это точно зарубили на этапе сценария». Причём не потому, что кино плохое — наоборот. Просто мир изменился, а вместе с ним и правила игры. Я выбрала три культовых фильма 90-х, которые сегодня вряд ли появились бы в прежнем виде.

«Красотка» — сказка, которую больше не переписывают

История миллионера и секс-работницы сегодня моментально попала бы под шквал критики. В 90-е «Красотка» работала как романтическая сказка, сглаживая острые углы и превращая мрачный сценарий в хэппи-энд. Сейчас индустрия, наоборот, тянется к жёсткому реализму — и такой поворот от драмы к светлой фантазии вряд ли одобрили бы продюсеры.

«Час пик» — комедия, от которой студии бы открестились

Джеки Чан и Крис Такер вытащили этот фильм на чистой химии и наглой комедийной энергии. Но сегодня студии слишком боятся быть неправильно понятыми. Любая шутка — потенциальный скандал, любой риск — угроза репутации. А «Час пик» был именно про свободу и беззаботность, которые сейчас считаются слишком опасными.

«Эдвард Руки-ножницы» — оригинальность не по бюджету

Тим Бёртон снял странную, нежную и абсолютно авторскую историю — и студия ему это позволила. В наше время крупные компании предпочитают проверенные франшизы, ремейки и сиквелы. Выделить десятки миллионов на тихую, необычную фантазию без очевидного коммерческого потенциала? Почти невозможно.

Эти фильмы — напоминание о времени, когда Голливуд умел рисковать и не стеснялся быть странным. И, возможно, именно поэтому мы до сих пор их любим.

Анастасия Луковникова
