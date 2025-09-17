Меню
Три крутых сериала от Netflix, где финал не подвел: настоящее сокровище, которое сумели откопать только самые искушенные в фантастике

Три крутых сериала от Netflix, где финал не подвел: настоящее сокровище, которое сумели откопать только самые искушенные в фантастике

17 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Проект "Лазарь"»

Смотреть до конца обязательно.

Фантастика умеет затянуть зрителя, но вот с финалами у жанра всегда беда. Сценаристы придумывают миры, переполненные парадоксами и безумными идеями, а потом не знают, как всё это завершить. Итог — разочарование.

Но бывают редкие исключения, когда последние серии становятся логичным и эмоциональным финалом. На Netflix есть как раз несколько таких проектов — и они того стоят, чтобы их досмотреть до конца.

«Глюк» (Glitch, 2015–2019)

Ночь, кладбище, и вдруг семь человек встают из могил. Они живы, выглядят здоровыми, но не помнят своего прошлого. Полицейский Джеймс Хейс пытается сохранить тайну и помочь воскресшим.

История балансирует между мистикой и драмой, а финал, вопреки ожиданиям, ставит точку аккуратно и красиво. «Глюк» не просто держит в напряжении, а умудряется завершиться так, что вопросы исчезают, а остаётся чувство цельности.

«Проект "Лазарь"» (The Lazarus Project, 2022–2023)

Дни повторяются, мир снова и снова спасают от гибели, но всегда есть цена. Главный герой Джордж втянут в организацию, где люди способны помнить разные линии времени.

Они останавливают катастрофы, но каждый раз расплачиваются чем-то личным. Сериал закрыли после второго сезона, и всё могло бы оборваться на полуслове, но концовка получилась достойной: она не разрушает историю, а даёт ощущение завершённого цикла и при этом оставляет пространство для воображения.

«Путешественники» (Travelers, 2016–2018)

Будущее на грани гибели, и учёные находят странный выход: сознания оперативников отправляют в прошлое, в тела людей, которым предстояло умереть. Так «путешественники» получают шанс изменить историю и спасти цивилизацию.

Удивительно, но за всей научной оболочкой скрывается драма про людей, их выборы и ответственность. Третий сезон завершает сюжет перезагрузкой, и это не обесценивает события, а наоборот делает весь путь персонажей значимым.

Три редких примера, когда фантастика на Netflix не только захватила с первой серии, но и сумела закончить так, что зрители остались довольны.

Фото: Кадр из сериала «Проект "Лазарь"»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
