Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили

На это у автора была своя причина.

Советские дети так и не дождались завершения мультипликационной истории про Малыша и его забавного друга с пропеллером. Все знали, что у Астрид Линдгрен три повести, и очень надеялись увидеть на экранах продолжение полюбившейся дилогии Бориса Степанцева. Но по какой-то причине третья часть так и не вышла, оставив зрителей в недоумении.

Первая версия

Долгое время считалось, что третья часть так и не появилась из-за авторских прав. Ходили упорные слухи, что Степанцев закончил работу над вторым мультфильмом прямо перед тем, как СССР присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве.

Якобы именно поэтому режиссеру запретили снимать продолжение — чтобы не нарушать права шведской писательницы.

Но если разобраться, эта версия рассыпается. На самом деле между выходом второй серии и подписанием конвенции прошло целых три года, и за это время мультипликатор вполне мог успеть запустить проект в производство.

К тому же Советский Союз вступил в конвенцию на очень лояльных условиях, которые вряд ли стали бы препятствием для создания экранизации.

Вторая версия

Более убедительной выглядит версия, связанная с характером самого режиссера. Борис Степанцев был человеком увлекающимся и после завершения второй серии попросту потерял интерес к Карлсону.

«А он был очень творческим человеком и всю жизнь абсолютно искренне считал, что мультфильмы надо делать только "по любви". Если снимаешь по обязанности и из-под палки — ничего путного никогда не получится», — отмечает автор Дзен-канала «Подумалось мне часом».

Правда, Степанцев все же нашел способ утешить маленьких зрителей. Вместе с художником Анатолием Савченко они выпустили серию диафильмов про Малыша и Карлсона, где сценарий максимально приблизили к оригинальной книге. В том числе там появилась и третья повесть с противным дядей Юлиусом, которую так и не перенесли на экран.