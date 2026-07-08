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Тратили миллионы на съемки, а это просмотрели: 3 самых нелепых ляпа в «Великолепном веке»

8 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Но зрители простили эти огрехи.

«Великолепный век» называют одним из лучших турецких сериалов в истории. Роскошные костюмы, дорогие декорации и масштабные съемки сделали его настоящей легендой. Но даже такой проект не смог избежать досадных ошибок.

Некоторые киноляпы настолько незаметны, что большинство зрителей узнает о них только спустя годы. А вот самые внимательные поклонники нашли их почти сразу.

Современный автомобиль в Османской империи

Один из самых известных киноляпов можно увидеть еще в первом сезоне.

Во время сцены, где Ибрагим-паша прощается с отцом и братом у дворца султана, на заднем плане неожиданно появляется... черный автомобиль. Машина всего на несколько секунд попадает в кадр, но этого оказалось достаточно, чтобы внимательные зрители сразу заметили ошибку.

Сцену так и не пересняли, поэтому киноляп остался в готовом эпизоде.

Гарем оказался не там, где был на самом деле

Кадр из сериала «Великолепный век»

Еще одно серьезное отступление касается самого дворца.

В сериале кажется, что гарем всегда находился в Топкапы, поэтому Сулейман постоянно встречается с Хюррем и другими наложницами буквально в соседних коридорах.

Однако историки напоминают, что в первые годы правления султана гарем располагался в Старом дворце. Авторы сознательно изменили этот факт, чтобы героям было проще пересекаться, а сюжет выглядел более динамичным.

Исторической точностью пришлось пожертвовать ради красивой истории любви.

Наряды Хюррем больше напоминают Европу XIX века

Пожалуй, чаще всего поклонники обсуждают именно костюмы.

Многие украшения, роскошные короны и платья, которые носят Хюррем и другие женщины гарема, гораздо ближе к европейской моде XIX века, чем к Османской империи XVI столетия.

Художник по костюмам Сердар Башбуг никогда этого не скрывал. По его словам, создатели не стремились полностью воссоздать историческую одежду, а хотели сделать персонажей эффектными и запоминающимися.

И, судя по популярности сериала, этот подход действительно сработал. Да, исторических неточностей в «Великолепном веке» хватает, но именно благодаря яркой картинке, сильным героям и захватывающему сюжету миллионы зрителей по всему миру продолжают пересматривать его снова и снова.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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