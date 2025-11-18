Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

18 ноября 2025 08:27
«Хищник: Планета смерти»

Новый виток франшизы может стать самым рискованным за всю историю.

Не утихают обсуждения вокруг свежей картины «Хищник: Планета смерти». Зрители заинтригованы концовкой и уже жаждут продолжения.

Успокоим фанатов, действительно, Дэн Трахтенберг, при хороших кассовых сборах последнего фильма, не исключал такой возможности. И есть, как минимум, три линии возможного развития сюжета о хищнике, которые были озвучены режиссёром.

«Хищник: Планета смерти»: финал, который просится в сиквел

В «Планете смерти» зрителей как будто намеренно подвели к продолжению. Финальная сцена с появлением второго корабля и репликой Дека «Это моя мать» стала самым обсуждаемым моментом картины.

Сам Трахтенберг в интервью Entertainment Weekly называл такой финал «идеальной стартовой площадкой», а значит, первый вариант — прямой сиквел — остаётся самым реалистичным.

Второй вариант — объединить героев двух эпох

В анимационном фильме «Хищник: Убийца убийц» режиссёр показал ангар с замороженными существами, которые когда-то одолели яутжа. В числе капсул — Алан «Датч» Шеффер (Арнольд Шварценеггер) и Нару (Эмбер Мидтандер) из «Добычи» (2022).

Их камео Трахтенберг объяснил просто: он хочет снять фильм, где эти двое объединятся против хищников.

Режиссёр даже встречался со Шварценеггером. Тот признался, что люди чаще кричат ему не «I’ll be back», а «Get to the Choppa!» («Беги к вертолёту») — и очень заинтересовался идеей.

Шварценеггер

Третий путь — тот самый, от которого фанатам слегка не по себе

Трахтенберг говорил журналу SFX, что у него изначально было три проекта: «Хищник: Убийца убийц», «Планета смерти» и «третья идея, ради которой он спешил завершить первые две». Именно о ней он пока говорит туманно, подчеркивая: «это не просто «монстр против монстра», а что-то большее».

Фанаты уже предполагают, что речь может идти о расширенном кроссовере «Хищника» и «Чужого» — полномасштабном, дорогостоящем и рискованном. Главный страх зрителей понятен: сделать такой проект можно либо блестяще, либо провально, без середины.

Что скажет Disney

«Планета смерти» стала самым кассовым «Хищником» в США и собрала более 136 млн долларов по миру. Такие цифры означают одно: студия явно рассматривает продолжение. А значит, одна из трёх идей Трахтенберга действительно станет следующей главой франшизы.

Также прочитайте: Начать стоит с фильма 2022 года: рассказываем, в каком порядке лучше пересматривать франшизу «Хищник»

Фото: Кадры из фильмов «Хищник: Планета смерти», «Хищник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT Читать дальше 17 ноября 2025
Относится ли «Хищник: Планета смерти» ко вселенной «Чужого»? Ксеноморфов нет, но корпорация снова в игре Относится ли «Хищник: Планета смерти» ко вселенной «Чужого»? Ксеноморфов нет, но корпорация снова в игре Читать дальше 17 ноября 2025
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник? Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник? Читать дальше 17 ноября 2025
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы Читать дальше 17 ноября 2025
«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова «Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова Читать дальше 16 ноября 2025
Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти» Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти» Читать дальше 16 ноября 2025
За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже Читать дальше 19 ноября 2025
Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды Читать дальше 19 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше