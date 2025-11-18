Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

Новый виток франшизы может стать самым рискованным за всю историю.

Не утихают обсуждения вокруг свежей картины «Хищник: Планета смерти». Зрители заинтригованы концовкой и уже жаждут продолжения.

Успокоим фанатов, действительно, Дэн Трахтенберг, при хороших кассовых сборах последнего фильма, не исключал такой возможности. И есть, как минимум, три линии возможного развития сюжета о хищнике, которые были озвучены режиссёром.

«Хищник: Планета смерти»: финал, который просится в сиквел

В «Планете смерти» зрителей как будто намеренно подвели к продолжению. Финальная сцена с появлением второго корабля и репликой Дека «Это моя мать» стала самым обсуждаемым моментом картины.

Сам Трахтенберг в интервью Entertainment Weekly называл такой финал «идеальной стартовой площадкой», а значит, первый вариант — прямой сиквел — остаётся самым реалистичным.

Второй вариант — объединить героев двух эпох

В анимационном фильме «Хищник: Убийца убийц» режиссёр показал ангар с замороженными существами, которые когда-то одолели яутжа. В числе капсул — Алан «Датч» Шеффер (Арнольд Шварценеггер) и Нару (Эмбер Мидтандер) из «Добычи» (2022).

Их камео Трахтенберг объяснил просто: он хочет снять фильм, где эти двое объединятся против хищников.

Режиссёр даже встречался со Шварценеггером. Тот признался, что люди чаще кричат ему не «I’ll be back», а «Get to the Choppa!» («Беги к вертолёту») — и очень заинтересовался идеей.

Третий путь — тот самый, от которого фанатам слегка не по себе

Трахтенберг говорил журналу SFX, что у него изначально было три проекта: «Хищник: Убийца убийц», «Планета смерти» и «третья идея, ради которой он спешил завершить первые две». Именно о ней он пока говорит туманно, подчеркивая: «это не просто «монстр против монстра», а что-то большее».

Фанаты уже предполагают, что речь может идти о расширенном кроссовере «Хищника» и «Чужого» — полномасштабном, дорогостоящем и рискованном. Главный страх зрителей понятен: сделать такой проект можно либо блестяще, либо провально, без середины.

Что скажет Disney

«Планета смерти» стала самым кассовым «Хищником» в США и собрала более 136 млн долларов по миру. Такие цифры означают одно: студия явно рассматривает продолжение. А значит, одна из трёх идей Трахтенберга действительно станет следующей главой франшизы.

Также прочитайте: Начать стоит с фильма 2022 года: рассказываем, в каком порядке лучше пересматривать франшизу «Хищник»