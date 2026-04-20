Традиция родом из СССР: почему в книгах из библиотек штамп всегда только на 17 странице

Вопреки расхожему мнению, библиотеки не ушли в прошлое вместе с советской эпохой. Они по-прежнему востребованы и имеют свой круг преданных читателей. Каждый, кто когда-либо брал книги в библиотеке, наверняка замечал характерный оттиск на страницах.

Эта печать — не просто формальность: она подтверждает, что экземпляр является собственностью учреждения. И что любопытно — штамп почти всегда можно обнаружить на семнадцатой странице.

Откуда взялась такая традиция? Вокруг этого ходило немало необычных догадок. Некоторые связывали магию числа 17 с мистикой или нумерологией, другие пытались привязать её к дате Октябрьской революции. Однако все эти версии — не более чем выдумки, не имеющие отношения к реальности.

Истинная причина кроется в особенностях полиграфического производства. Любая книга собирается из сброшюрованных между собой тетрадей, каждая из которых содержит ровно шестнадцать страниц. Именно такой объём соответствует одному типографскому печатному листу.

Первый блок страниц — самый уязвимый. Чаще всего именно его вырывают, он первым отклеивается вместе с форзацем или банально изнашивается быстрее остальных. Чтобы опознать книгу даже при полной утрате начального блока, штамп размещают в начале второго блока — то есть на странице 17.

Благодаря этому хитроумному решению библиотечная метка сохраняется на своём месте независимо от сохранности первых листов.