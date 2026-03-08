Меню
Топ-3 цитаты Фаины Раневской про женщин: подействуют как букет тюльпанов

8 марта 2026 15:13
Кадр из фильма «Золушка»

От этих фраз точно повысится самооценка.

Фаина Раневская для многих стала символом острого ума, бескомпромиссной честности и того самого редкого юмора, который бьёт точно в цель. Её фразы разлетелись на цитаты ещё при жизни и до сих пор не теряют актуальности.

В них смешались сарказм, житейская мудрость и удивительное понимание человеческой природы, особенно женской. Старость, одиночество, отношения, вечные поиски себя — обо всём этом Раневская говорила так, что хотелось и смеяться, и плакать одновременно.

Мы собрали три её высказывания, которые до сих пор работают как лучшее лекарство от уныния и напоминание о том, что быть собой — уже победа.

«Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски»

Раневская утверждает, что женщины на самом деле обладают огромной внутренней силой, выносливостью и способностью справляться с трудностями. Исторически женщинам приходилось выживать в условиях, где от них требовалась колоссальная стойкость: войны, потери, воспитание детей, ведение быта в одиночку.

Перенося метафору на людей, Раневская намекает, что настоящая «слабость» — это не физическая или биологическая данность, а внутренняя гнильца: отсутствие характера, предательство, ненадёжность, пустота.

«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?»

А тут Раневская намекает, что женщины влюбляются не так поверхностно, как мужчины. Здесь есть лёгкий укол в сторону мужчин, которые часто действуют под влиянием визуального импульса, порыва страсти.

Женщине же нужно что-то большее: ум, харизма, чувство юмора, характер. Она не поведётся на пустую красивую обёртку, ей нужно содержание. И в этом она, безусловно, умнее.

«Нет толстых женщин, есть маленькая одежда»

Актриса, известная своими габаритами, всегда настаивала на том, что понятие «идеальной фигуры» — это искусственно созданный миф

Фраза учит не подстраиваться под вещи, а искать то, что подходит тебе. Не нужно пытаться «уменьшиться» ради того, чтобы втиснуться в чужой идеал. Одежда должна служить человеку, а не человек — одежде.

Фото: Кадр из фильма «Золушка» (1947)
Светлана Левкина
