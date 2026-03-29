Только в книге объяснили, кто на самом деле создал Чужих: это не Инженеры, и вовсе не Дэвид

Одна из самых опасных форм жизни древнее, чем кажется.

Происхождение Чужих — один из главных вопросов всей франшизы. Фильмы лишь намекали на возможные версии, но окончательного ответа долгое время не было. Неожиданно многое расставила по местам официальная книга «Чужой: Холодная кузница», которая предлагает совершенно иной взгляд на происхождение ксеноморфов.

Почему фильмы только запутали историю

В оригинальной квадрилогии происхождение Чужих оставалось загадкой. Позже дилогия «Чужой против Хищника» предложила свою версию: Хищники использовали ксеноморфов для охоты и привозили их на Землю.

Однако затем вышли «Прометей» и «Чужой: Завет», которые ещё больше усложнили ситуацию. Многие зрители решили, что создателем Чужих стал андроид Дэвид. Но это не совсем так.

В фильмах ясно показано, что Дэвид лишь экспериментировал и пытался повторить уже существующую форму жизни. Его создание — протоморф — отличается от классического ксеноморфа.

Инженеры тоже не создатели

Логично было предположить, что Чужих создали Инженеры. Они способны создавать жизнь и управлять ДНК с помощью загадочной чёрной жидкости. Однако книга «Чужой: Холодная кузница» опровергает и эту версию.

Согласно книге, Инженеры не создавали Чужих — они лишь обнаружили их и начали изучать. Более того, именно от ксеноморфов они получили ту самую чёрную жидкость.

Главный ответ: Чужие древнее всех

Книга объясняет, что лицехваты производят чёрную жидкость, которая способна переписывать ДНК. Именно поэтому из разных существ появляются разные типы Чужих — из человека, собаки, быка или даже Хищника.

Получается, что Инженеры лишь научились использовать свойства ксеноморфов. Более того, они даже поклонялись Чужим, считая их высшей формой жизни. Это объясняет и фрески из «Прометея», где изображены ксеноморфы.

Главный вывод

Книга «Чужой: Холодная кузница» дает понять: ни Дэвид, ни Инженеры не создавали Чужих. Они существовали задолго до них и остаются одной из самых древних и загадочных форм жизни во Вселенной.

Именно поэтому ксеноморфы до сих пор остаются самым пугающим элементом франшизы — их происхождение уходит слишком глубоко, чтобы дать окончательный ответ.