Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице

Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице

1 января 2026 07:29
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Возможно поэтому образ получился таким точным.

Лента «Москва слезам не верит» произвела настоящий фурор не только в СССР, но и за рубежом. Исполнителям главных ролей картина принесла всесоюзную популярность.

Ирина Муравьева была удостоена Государственной премии СССР за блестящее воплощение образа Людмилы — героини, чья жизненная история поразила миллионы зрителей. Кинокритики единогласно отмечали удивительную достоверность и психологическую глубину этого персонажа.

А ведь именно у Людмилы среди всех героев ленты был реальный прототип.

Прототип Людмилы

Псковский драматург Валентин Черных, отправившись покорять столицу, привез с собой не только чемоданы, но и бесценный опыт провинциала, сталкивающегося с безразличием большого города. Его личные переживания стали мотивом — так в середине 1970-х родился сценарий, который приведёт фильм к «Оскару».

Из всего трио героинь лишь у Людмилы существовал реальный прототип. Черных буквально «списал» её судьбу с истории домработницы, жившей в семье его московских друзей.

«Домработница наших друзей работала у замглавреда крупной газеты. Она представляла его своим дядей, и он даже подыгрывал ей, отвечая на звонки», — вспоминала жена сценариста Людмила Кожинова.

Возлюбленный женщины был футболистом, но в фильме его сделали хоккеистом.

Ирина Муравьёва, сыгравшая эту роль, сначала пришла в ужас от своего персонажа. Ей казалось, что получилась назойливая и вульгарная женщина. Но когда ей стали говорить, что роль вышла очень убедительной, она постепенно утешилась и поверила в успех.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Судьба Людмилы

Спустя 15 лет Валентин Черных выпустил роман по мотивам своего сценария. В книжной версии судьба Людмилы сложилась иначе. Она не просто мечтала о генерале — она действительно встретила его.

Он оказался состоятельным, умным и заботливым. Но был один нюанс: генерал был женат и не собирался уходить из семьи.

Даже выйдя замуж за Гурина и затем разведясь, Людмила продолжала тайный роман с генералом. Их отношения длились двадцать лет. И только когда мужчина овдовел, он наконец сделал ей предложение, о котором она так долго мечтала.

Как сложилась жизнь прототипа героини, так и осталось в тайне.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет Читать дальше 28 декабря 2025
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить Читать дальше 1 января 2026
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Читать дальше 31 декабря 2025
Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только Читать дальше 31 декабря 2025
Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены Читать дальше 30 декабря 2025
Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя Читать дальше 29 декабря 2025
Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Читать дальше 28 декабря 2025
Эту фразу Раневской повторяют едва ли не каждый день: но мало кто знает, что у нее есть продолжение Эту фразу Раневской повторяют едва ли не каждый день: но мало кто знает, что у нее есть продолжение Читать дальше 2 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше