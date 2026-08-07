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Киноафиша Статьи Только те, кто смотрит «Весну на Заречной улице» каждый год, справятся с тестом: 5 вопросов для знатоков советской классики

Только те, кто смотрит «Весну на Заречной улице» каждый год, справятся с тестом: 5 вопросов для знатоков советской классики

7 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)

Придется напрячь память.

Есть фильмы, которые не просто смотрят — их чувствуют, переживают, цитируют в самых неожиданных жизненных ситуациях. «Весна на Заречной улице» — именно такая картина. Она давно стала гимном молодости, любви, смелости и поиску себя в мире, где всё только начинается.

Мы подготовили для вас тест, который не просто проверит знание сюжета, а заставит вслушаться в то, что так точно подмечено авторами. Сможете ли вы закончить 5 культовых фраз героев? Тогда поехали!

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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