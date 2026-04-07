Меню
Русский English
Отмена
Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата»

7 апреля 2026 17:09
Кадр из фильма «Брат 2»

О прошлом герой предпочитал не говорить.

Персонаж культовой дилогии «Брат» и «Брат-2» Данила Багров на расспросы об армии неизменно отвечал, что работал писарем при штабе. Зрителю, однако, ясно: это ложь.

Данила — реальный ветеран боевых действий и не привык говорить о войне, особенно с посторонними. Чеченские кампании оставили тяжёлый отпечаток в душах большинства вернувшихся с них солдат. Сам характер Багрова замкнутый и неразговорчивый, что с учётом его криминального прошлого вполне закономерно.

Привычка не распускать язык могла сформироваться у него ещё в школьные годы — вряд ли он был круглым отличником и быстро усвоил, что излишняя откровенность вредит. Не исключено также, что Данила давал подписку о неразглашении государственной тайны.

К тому же для него это продуманная легенда. Выглядеть безобидным штабным «ботаником», оставаясь при этом хладнокровным киллером, крайне удобно: снаружи паинька, внутри — уголовник.

Вымышленный образ помогает путать следы, ведь Багрову приходится скрываться и от милиции, и от бандитов. Водитель-дальнобойщик, подвозивший его в конце первой части, запомнил лишь одно: довёз до Москвы какого-то писаря. Никому не придёт в голову, что именно этот «писарь» убрал авторитетов Круглого и Чеченца.

Писарем Багров не служил. Скорее всего, он был в одном из элитных подразделений. Версию со спецназом ГРУ можно отбросить — этот факт обязательно отразился бы в личном деле, которое изучали оперативники после инцидента на съёмках клипа, к тому же возраст Данилы для такой серьёзной службы маловат.

Кадр из фильма «Брат»

Десантником он тоже не был, поскольку совсем не похож на бойца ВДВ ни внешне, ни по повадкам. Десантники обычно не скрывают принадлежности к крылатой пехоте, носят тельняшки и любят рассказывать армейские истории, а когда охранник Салтыковой хвастается службой в ВДВ, Данила не проявляет ни малейшего интереса.

Разгадку даёт единственное армейское фото в начале второй части. На снимке Данила и его сослуживцы одеты кто во что: косынки, каски, тельняшки. Такой неформальный вид был типичен для разведывательных рот мотострелковых частей.

В пользу этой версии говорит и то, что друг Данилы Костя Громов прямо назван в фильме разведчиком. В задачи Багрова и его товарищей входили рейды в глубокий тыл врага, уничтожение бандформирований, поддержка основных сил при штурме городов. По сути, они исправляли ошибки высшего командования и решали самые сложные боевые задачи, пишет «Царьград».

Фото: Кадры из фильмов «Брат 2» (2000), «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше