Только одну роль Тихонов считал у себя лучшей: Штирлиц и рядом с ней не стоял

Вячеслав Тихонов создал целый ряд незабываемых образов в советском кинематографе. Зрители помнят его как князя Андрея Болконского, офицера Николая Стрельцова и проникновенного писателя из «Белого Бима».

Однако самой знаковой и народной работой актёра навсегда остался образ разведчика Штирлица в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». Эта роль сделала его иконой жанра.

Роли Вячеслава Тихонова

Несмотря на то, что роль Штирлица стала его визитной карточкой и национальным достоянием, сам Вячеслав Тихонов относился к этой работе без особой любви. Ему претило носить форму нацистского офицера, которую он внутренне ненавидел.

А после выхода сериала образ оброс бесчисленными анекдотами и штампами, что, по мнению актёра, сильно упростило и принизило глубокий замысел создателей.

А вот образ учителя истории Ильи Мельникова в фильме «Доживём до понедельника» Тихонов искренне считал творческой удачей. На эти съёмки он пришёл в состоянии глубокой депрессии и разочарования.

Его мучили сомнения после образа князя Болконского в «Войне и мире», который он считал своей неудачей. Актер был на грани ухода из профессии. Однако работа над образом мудрого и уставшего педагога, его контакт с режиссёром и коллегами вернули ему веру в кино и заставили пересмотреть своё решение.

Но и не персонажа Мельникова Тихонов считал главным в своей карьере.

Любимая роль Вячеслава Тихонова

Своей самой любимой и по-настоящему родной ролью Вячеслав Тихонов всегда называл тракториста Матвея Морозова из картины «Дело было в Пенькове». Этот простой рабочий парень был ему гораздо ближе по духу, чем любые аристократы или офицеры.

Именно в этой работе актёр почувствовал свой настоящий творческий прорыв. Он считал, что настоящим актёром он состоялся именно после «Пенькова», хотя к тому моменту у него за плечами было уже несколько заметных ролей.