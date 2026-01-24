Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только одну роль Тихонов считал у себя лучшей: Штирлиц и рядом с ней не стоял

Только одну роль Тихонов считал у себя лучшей: Штирлиц и рядом с ней не стоял

24 января 2026 09:54
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Мнение актера может многих удивить.

Вячеслав Тихонов создал целый ряд незабываемых образов в советском кинематографе. Зрители помнят его как князя Андрея Болконского, офицера Николая Стрельцова и проникновенного писателя из «Белого Бима».

Однако самой знаковой и народной работой актёра навсегда остался образ разведчика Штирлица в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». Эта роль сделала его иконой жанра.

Роли Вячеслава Тихонова

Несмотря на то, что роль Штирлица стала его визитной карточкой и национальным достоянием, сам Вячеслав Тихонов относился к этой работе без особой любви. Ему претило носить форму нацистского офицера, которую он внутренне ненавидел.

А после выхода сериала образ оброс бесчисленными анекдотами и штампами, что, по мнению актёра, сильно упростило и принизило глубокий замысел создателей.

А вот образ учителя истории Ильи Мельникова в фильме «Доживём до понедельника» Тихонов искренне считал творческой удачей. На эти съёмки он пришёл в состоянии глубокой депрессии и разочарования.

Его мучили сомнения после образа князя Болконского в «Войне и мире», который он считал своей неудачей. Актер был на грани ухода из профессии. Однако работа над образом мудрого и уставшего педагога, его контакт с режиссёром и коллегами вернули ему веру в кино и заставили пересмотреть своё решение.

Но и не персонажа Мельникова Тихонов считал главным в своей карьере.

Любимая роль Вячеслава Тихонова

Своей самой любимой и по-настоящему родной ролью Вячеслав Тихонов всегда называл тракториста Матвея Морозова из картины «Дело было в Пенькове». Этот простой рабочий парень был ему гораздо ближе по духу, чем любые аристократы или офицеры.

Именно в этой работе актёр почувствовал свой настоящий творческий прорыв. Он считал, что настоящим актёром он состоялся именно после «Пенькова», хотя к тому моменту у него за плечами было уже несколько заметных ролей.

«По существу она первая. С неё я и начался», — не раз повторял Тихонов, говоря об этой деревенской драме.

Кадр из фильма «Дело было в Пенькове» (1957)
Фото: Кадры из фильма «Дело было в Пенькове» (1957), сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этих кадрах замирали все советские зрители, а детям закрывали глаза: угадайте фильм СССР по сцене 18+ (тест) На этих кадрах замирали все советские зрители, а детям закрывали глаза: угадайте фильм СССР по сцене 18+ (тест) Читать дальше 24 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Читать дальше 24 января 2026
В погоне за кладом герои объехали половину СССР: где снимали «12 стульев» В погоне за кладом герои объехали половину СССР: где снимали «12 стульев» Читать дальше 24 января 2026
На месте Гали каждая предпочла бы другого: вот к кому собиралась уйти невеста от Лукашина в «Иронии судьбы» На месте Гали каждая предпочла бы другого: вот к кому собиралась уйти невеста от Лукашина в «Иронии судьбы» Читать дальше 23 января 2026
Пересмотрела «Большую перемену» и составила себе маршрут на выходные: места съемок фильма можно посетить и сейчас Пересмотрела «Большую перемену» и составила себе маршрут на выходные: места съемок фильма можно посетить и сейчас Читать дальше 22 января 2026
Угадайте 6 советских фильмов по цитате о работе: я сначала думала, что тест – легкотня, а по факту… Угадайте 6 советских фильмов по цитате о работе: я сначала думала, что тест – легкотня, а по факту… Читать дальше 22 января 2026
Назовите фильмы СССР по кадрам с учителем: пришлось просить подсказки у мамы, сама я не догадалась (тест) Назовите фильмы СССР по кадрам с учителем: пришлось просить подсказки у мамы, сама я не догадалась (тест) Читать дальше 22 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше